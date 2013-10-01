Арестованный за участие в акции Greenpeace украинец не жалуется - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

“Во время встречи с генеральным консулом Якушев не высказывал каких-либо жалоб на условия содержания, вместе с тем он сообщил о болезни, которая у него есть, — это хронический бронхит”, - сказал Перебыйнис.

По его словам, защита во время судебного заседания 29 сентября предъявила медицинские документы, которые подтверждают этот диагноз.

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“Это было одним из оснований, в связи с которым защита просила суд избрать меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей. Однако, к сожалению, просьба не была удовлетворена”, - добавил Перебийнис.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября активисты «Гринпис», подплыв на судне Arctic Sunrise к морской платформе «Приразломная», попытались высадиться на нее. Российские пограничники открыли предупредительный огонь, 11 раз выстрелив в воздух вблизи ледокола. Были задержаны 30 человек, в частности иностранцы, среди которых – украинец Якушев.

24 сентября Следственный комитет РФ возбудил в отношении активистов дело о пиратстве.

29 сентября все 30 членов команды судна Arctic Sunrise были приговорены к двум месяцам ареста.

30 сентября в МИД сообщили, что украинская сторона подаст апелляцию на решение мурманского суда об осуждении Якушева.