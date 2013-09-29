Украинский моряк с Arctic Sunrise арестован на два месяца

Гражданин Украины стал 24-м арестованным по делу о ЧП на платформе "Приразломная". Как уточняет Greenpeace, его поместили под стражу до 24 ноября.

Как передает РИА «Новости», об этом сообщает экологическая организация в своем микроблоге в Twitter.

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Активисты Greenpeace попытались 18 сентября в Печорском море подняться на нефтяную платформу "Приразломная" компании "Газпром нефть шельф"для проведения акции против нефтедобычи в Арктике. На следующий день российские пограничники высадились на борт судна Arctic Sunrise с активистами на борту, оно доставлено в Кольский залив. Активистов доставили на берег и поместили в изоляторы временного содержания Мурманска и близлежащих городов.

Первым арест до 24 ноября был назначен освещавшему акцию российскому фотокорреспонденту Денису Синякову. Также были арестованы на два месяца сотрудник Greenpeace России Роман Долгов, пресс-секретарь российского отделения Greenpeace Андрей Аллахвердов и российский врач.