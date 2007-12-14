Вакханалия в Киево-Печерской лавре

Разрушение исторических памятников на территории Киево-Печерской лавры может привести к ее исключению из Списка культурного наследия ЮНЕСКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня в ходе пресс-конференции выразила генеральный директор Национального заповедника «София Киевская» Неля КУКОВАЛЬСКАЯ.

По ее словам, «наш первый номер в Списке культурного наследия ЮНЕСКО может стать нулевым». (В Списке всемирного наследия ЮНЕСКО от Украины под номером 1 внесены «София Киевская» и Киево-Печерская Лавра - УНИАН)

Как отметила Н.КУКОВАЛЬСКАЯ, «мы обращаемся к общественности и средствам массовой информации, привлекаем интеллигенцию для того, чтобы остановить строительные работы, остановить ту вакханалию, которая происходит сегодня на территории Киево-Печерской Лавры».

По ее мнению, на сегодняшний день Украина имеет очень скромный список памятников, которые отнесены к мировому наследию ЮНЕСКО. «Наши ближайшие соседи имеют такой список из 10-15 позиций – это престиж страны и непрямые доходы ее экономики», - сказала Н.КУКОВАЛЬСКАЯ.

«Мы инициировали включение в список ЮНЕСКО Андреевской и Кирилловской церквей, которые общественность защитила от подобной вакханалии, происходящей на территории Лавры. Год назад настоятель Кирилловской церкви – отец Федор, в прямом эфире на телевидении выступил с заявлением о том, что неканоничны росписи Врубеля, неканоничны фрески XII столетия, и все это нужно переделать. Тогда общественность Украины встала на защиту этого уникального памятника», - напомнила она.

Сегодня, по словам гендиректор заповедника «София Киевская», вопрос внесения Андреевской и Кирилловской церквей в Список ЮНЕСКО выглядит, в некоторой степени, неопределенно. «Мы не можем навести порядок в своем первом номере. Государство не справляется со своими функциями по защите памятников культуры. В 2008 году в Квебеке с 1 по 10 июля будет проходить заседание Комитета центра всемирного наследия ЮНЕСКО, в повестку дня которого внесены вопросы Софии Киевской и Киево-Печерской Лавры - Украина должна отчитаться. Я думаю, что мы будем говорить про те проблемы, которые сегодня возникли в Лавре, другого выхода у нас нет”, - подчеркнула Н.КУКОВАЛЬСКАЯ.

В свою очередь, председатель Украинского комитета Международного совета по вопросам памятников и достопримечательных мест (ICOMOS) Николай ЯКОВИНА отметил необходимость более жесткого контроля над целевым использованием средств, выделяемых государством на реставрацию объектов Киево-Печерской Лавры.

“Я не хотел, чтобы в госбюджете на следующий год были снова выделены несколько десятков миллионов гривен на разрушение памятников Киево-Печерской Лавры и продолжение строительства на территории нижней Лавры “котдеджных городков”. Этими средствами должны распоряжаться профессионалы-реставраторы, а государство обязано осуществлять мониторинг их целевого использования”, - убежден Н.ЯКОВИНА.

В этой связи гендиректор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Сергей КРОЛЕВЕЦ сообщил, что в 2005-2007 годах Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (УПЦ МП) на реставрацию памятников архитектуры Киево-Печерской лавры, Кабмином было выделено около 25 млн. грн.

«Эта цифра неточная, так как нет доступа к информации о выделенных средствах», - отметил С.КРОЛЕВЕЦ и добавил: «Недопустимо продавать собственные памятники истории в обмен на призрачные голоса на выборах и симпатии электората».

Он также отметил, что "комфортный, модерный монастырь может быть развернут в любом из 300 монастырей Украины, но только не территории Лавры, ценой разрушения ее памятников".

Как сообщал УНИАН, по мнению С.КРОЛЕВЦА, объекты Киево-Печерской Лавры разрушаются из-за бурной хозяйственной деятельности, развернутой на ее территории Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой (УПЦ МП). По его словам, на сегодняшний день из 65-ти объектов, переданных церкви, более половины подверглись изменениям и перестройке.