В Харьковской области более 500 человек ищут пропавшего мальчика

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, поиски длятся вторые сутки.

«Ситуацию осложняет то, что Денис не разговаривает», - заметили в милиции.

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Милиция обратилась к небезразличным гражданам помочь в поисках исчезнувшего мальчика. Поиск добровольцев, которые могут помочь в поисках ребенка, ведется и через социальные сети.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября около 18.00 ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся 5-летний Денис Сальник, проживающий в селе Малиновка Чугуевского района Харьковской области. Ребенка объявили в розыск.