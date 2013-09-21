В Харьковской области более 500 человек ищут пропавшего мальчика
15:39, 21 сентября 2013Общество
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Вблизи села Малиновка Чугуевского района Харьковской области в поисках пропавшего пятилетнего Дениса Сальника участвуют свыше 500 правоохранителей, курсантов ведомственных высших учебных заведений и военнослужащих внутренних войск
Пропавший Денис Сальник
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, поиски длятся вторые сутки.
«Ситуацию осложняет то, что Денис не разговаривает», - заметили в милиции.
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Милиция обратилась к небезразличным гражданам помочь в поисках исчезнувшего мальчика. Поиск добровольцев, которые могут помочь в поисках ребенка, ведется и через социальные сети.
Как сообщал УНИАН, 19 сентября около 18.00 ушел из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся 5-летний Денис Сальник, проживающий в селе Малиновка Чугуевского района Харьковской области. Ребенка объявили в розыск.
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