В Сумской области всю ночь искали пропавшего трехлетнего ребенка (фото)

Об этом УНИАН сообщили в секторе по связям с общественностью УМВД Украины в Сумской области со ссылкой на заместителя начальника областной милиции Александра Малеванного.

Согласно сообщению, в милицию обратилась 38-летняя жительница села Барвинковое и сообщила, что исчез ее трехлетний сын. Последний раз ребенка видел в 16 часов старший брат, когда он пас коз возле ворот, и попросил раздетого малыша вернуться в дом. Однако тот не послушался и убежал. Дети кинулись искать его самостоятельно, так как мама уехала в Сумы в больницу вместе с другими детьми, а отец находился на заработках. Но когда начало темнеть, то сообщили о пропаже малыша родителям, а те — милиции.

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Личный состав райотдела, сотрудники спецподразделений ”Грифон” и ”Беркут”, спасатели, солдаты, жители села всю ночь прочесывали лес и поле подсолнечника, а утром водолазы уже начали искать ребенка в реке.

«На поиски трехлетнего мальчика был задействованный весь личный состав райотдела милиции. Неподалеку от села находились лес и большое подсолнечное поле. Вероятно, мальчик мог пойти туда и заблудиться. Поэтому, на месте всю ночь работали спецподразделения «Беркут» и «Грифон», спасатели, солдаты, жители села. И только утром солдаты внутренних войск нашли мальчика на поле», – сообщил Малеванный.

Оказалось, что ребенок провел всю ночь, прячась между стеблями подсолнухов. На мальчике из одежды были лишь майка и трусы. В настоящее время его ожидает тщательный осмотр врачей, однако жизни мальчика ничего не угрожает. Родители из благодарности уже предложили спасателям стать для сынишки крестными.