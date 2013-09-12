Проект бюджета-2014 предусматривает приватизацию 159 объектов - СМИ

Об этом со слов нардепа-свободовца Игоря Швайки, присутствовавшего на вчерашнем заседании Кабмина, где был принят за основу проект бюджета на следующий год, сообщает КоммерсантЪ-Украина.

Однако руководитель аналитического департамента SP Advisors Виталий Ваврищук уверен, что это декларативный показатель, который нужен, чтобы планы по заимствованиям не выглядели "шокирующими", ведь и займы, и доходы от приватизации являются источником покрытия дефицита госбюджета.

В то же время, у президента Академии финансового управления Татьяны Ефименко оптимистические ожидания от следующего года.

"Перечень объектов приватизации висит еще с 2005 года, а сейчас денежного капитала в частном секторе накопилось столько, что есть мотивация превращать деньги в активы",— считает она.