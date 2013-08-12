В Тернополе поймали мошенника, обманувшего более 80 человек

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе общественных связей областного управления милиции, 24-летний волынянин в прошлом году заключал с людьми договоры на изготовление металопластикових окон, брал деньги, после чего исчезал.

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Сначала предприниматель нанял офис в центре Тернополя и разрекламировал свои услуги, устроив серьезные акционные скидки. Первые клиенты, которые получили окна существенно дешевле рыночной цены, начали рекомендовать фирму своим знакомым. Кроме того, житель Луцка нанял людей, которым пообещал хорошие проценты за подписанные с людьми соглашения на установление окон. Когда количество заказов начало резко расти, как и количество средств, предоставленных в задаток, мошенник сбежал в Россию.

Задержали его на прошлой неделе, сейчас принимаются меры по экстрадиции подозреваемого.

В отношении его возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

В целом к правоохранителям с заявлениями обратились 82 обманутых человека из Тернополя и области. Милиционеры не исключают, что число пострадавших намного больше.