В Украине обнаружили почти 400 интернет-афер и финансовых пирамид (видео)

В результате преступники брали деньги и исчезали.

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Киевлянин Евгений на интернет-аукционе потерял более 4 тысяч гривен, пытаясь купить планшет. Этим он обязан луганском мошеннику с ником "kostya_kostya1". Около миллиона гривен люди заплатили за брендовые телефоны и планшеты. Мошенник сначала действительно продавал их по дешевке, чтобы заработать себе репутацию. А когда денежных клиентов собралось 200 человек - просто исчез, сообщает ТСН.

Только за этот месяц, говорят в милиции - обнаружили 386 фактов интернет-афер. Продажа "воздуха" вместо товара, утверждают, ныне популярная схема. Однако десятки тысяч гривен потерь на псевдопродажах, утверждает сотрудник управления по борьбе с кибер-преступностью, - мелочи по сравнению с финансовыми-пирамидами в Сети. Только сейчас их в украинском Интернете почти сотня.

Из-за обещания получить 100% люди и не думают о бумажных соглашения. Не пугала их даже панамский адрес и телефоны, которых не существовало вообще.

Деньги вкладывались не через банки, а через системы платежей, где практически невозможно отследить назначение платежа. На такой схеме 5-ро пострадавших вместе потеряли 150 тысяч гривен.

Однако всех превзошли одесситы, которые по дешевке продавали авто в рассрочку. Машин никто из ста пятидесяти вкладчиков так и не увидел, а свои деньги теперь вынуждены возвращать через суд. Сами обманутые объясняют - иногда за дешевизной гоняются от безысходности, а другие просто не боятся пострадать.

Хуже всего, что потом, говорят милиционеры, пострадавшие и заявлений в милицию не пишут. Ведь вложиться в аферу им часто предлагают родные. Но большинство не верит, что смогут вернуть деньги.