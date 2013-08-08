Мельник остается в больнице города Буча

Бывший ректор Национального университета Государственной налоговой службы Петр Мельник находится в больнице города Буча.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил его адвокат Руслан Мисюна.

Адвокат отметил, что в настоящее время его подзащитный находится в больнице города Буча, поскольку вчера у Мельника наблюдалось повышение давления и его должна была обследовать комиссия врачей. На данное время такое обследование, по словам адвоката, не проведено.

При этом Мисюна подтвердил информацию, что 7 августа на Мельника надели электронные браслеты. “Вчера в 21.00 приехала специальная служба. На него надели электронные браслеты и выдали специальный пульт на основе GPS”, - сказал адвокат.

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Как сообщал УНИАН, Мельник был задержан 27 июля при получении от двух граждан Украины взяток в размере 40 тыс. и 80 тыс. грн за поступление их родственников в вуз, которым он руководил.

1 августа Печерский райсуд Киева избрал Мельнику меру пресечения в виде домашнего ареста до 27 сентября включительно.

По информации защиты, следователи готовили представление, в котором говорилось о том, чтобы во время применения меры пресечения на Мельника был надет спецбраслет, отслеживающий его местонахождение.