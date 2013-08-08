На экс-ректора Налогового университета надели электронный браслет (фото)

"Милиция Киевской области выполнила поручение следователя и применила электронное средство слежения за арестантом. Впервые в Киевский обасти мы использовали такое устройство. Гражданину Мельнику разъяснили права и правила пользования", - цитирует представителя УМВД Киевской области Николай Жукович "Сайт общины Приирпенья".

Браслет модели TXS-700-2 одели Мельнику около 22 часов.

Адвокат Петр Мельник был недостаточно информирован, когда заявил СМИ о том, что практики в государстве по применению электронных браслетов нет, отмечает издание.

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Таких уже три десятка. Система слежения за ними ведется круглосуточно и работает с конца апреля с.г.

В Украине всего более полутысячи таких браслетов. На Киев и Киевскую область выделили соответственно 20 и 10 таких устройств. Наибольшее количество - практически каждый пятый - распределены для Донецкой и Луганской областей.