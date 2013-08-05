«ПриватБанк» запустил бесплатные денежные переводы из России в Украину

Как сообщили в банке, отправить бесплатный в Украину перевод можно в любом отделении, более 1900 банкоматах или 560 терминалах самообслуживания российского «ПриватБанка». Также без комиссии можно отправлять деньги в Украину через более 120 000 QIWI терминалов, более 5000 терминалов «Элекснет» и отделения банков-партнеров PrivatMoney в России.

Чтобы отправить бесплатный перевод из России в Украину, достаточно заполнить простую форму для совершения перевода и указать номер телефона получателя. После отправки денег с ним свяжется оператор «ПриватБанка» и осуществит выплату перевода на карту или пригласит в отделения для получения перевода.

Переводы без комиссий можно отправить в российских рублях, долларах, евро. Получить можно в российских рублях, долларах, евро, а зачислить перевод можно и в гривнах на карту «ПриватБанка».

«Мы сделали простой, удобный и бесплатный сервис. Фактически это меняет сложившуюся модель рынка переводов – теперь наши клиенты могут получать переводы от родственников и друзей из России совершенно бесплатно, – говорит руководитель Бизнеса Платежи и переводы «ПриватБанка» Михаил Рогальский. – Процедура отправки занимает всего пару минут, а получить деньги можно уже через несколько минут после отправки перевода без комиссии и даже не приходя в отделение банка».

Получить перевод без комиссии могут все держатели карт «Универсальная» и карт для выплат «ПриватБанка». Если у клиента нет одной из этих карт, ее можно бесплатно оформить в любом отделении «ПриватБанка». Если клиент отказывается от оформления карты «Универсальная», то зачисление перевода производится на карту для выплат с комиссией 2%. Также на льготные переводы действует ограничение по сумме выплаты переводов не более 5 000 долл. США в месяц. Если сумма переводов в месяц превышает ограничение, то комиссия за выплату составляет 1%. Подробную информацию о бесплатных переводах из России в Украину можно получить по телефону службы поддержки российского банка 8 800 200 20 80, в любом из 253 отделений банка в России и 3950 отделений в Украине.