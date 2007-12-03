На сколько выросла стоимость земли под Киевом

Средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство c 26 ноября по 2 декабря выросла на 0,31% (на 18 долл.) - до 5 864 долл. за сотку.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании SV Development.

По данным компании, рост стоимости земельных участков наблюдался в Киево-Святошинском - на 47 долл., до 9 369 долл.; Обуховском - на 42 долл., до 7 316 долл./сотка; Бориспольском - на 23 долл., до 5 893 долл./сотка и в Бородянском районе - на 7 долл., до 2 425 долл./сотка.

При этом снижение стоимости земли зафиксировано в Вышгородском - на 64 долл., до 5 295 долл./сотка; Васильковском - на 30 долл., до 4 344 долл./сотка; Макаровском - на 31 долл., до 2 255 долл./сотка; Барышевском - на 24 долл., до 994 долл./сотка; Фастовском - на 3 долл., до 1 059 долл./сотка; Броварском - на 19 долл., до 4 740 долл./сотка и Кагарлыкском районах - на 73 долл., до 1 500 долл./сотка.

Объем предложений земельных участков от всей совокупности выставленных на продажу в одиннадцати районах Киевской области составляет: в Макаровском районе - 30%, Бориспольском - 10%, Васильковском - 14%, Киево-Святошинском - 10%, Броварском - 14%, Обуховском - 3%, Бородянском - 12%, Вышгородском - 5%, Кагарлыкском - 0,8%, Барышевском – 0,9%, Фастовском районе - 0,3%.

Как сообщал УНИАН, средняя стоимость земли в пригороде Киева под коттеджное строительство c 19 по 25 ноября снизилась на 0,43% (на 25 долл.) - до 5 846 долл. за сотку.