СМИ: Силовики хотят выгородить врадиевского насильника, подставив другого человека

Как пишет «Сегодня», к трем жителям Врадиевки на днях приходили правоохранители, проводившие обыски.

«11 июля около 19:00-19:30 пришли четверо мужчин, сказали, что они сотрудники СБУ, предъявили удостоверения и бумагу - постановление об обыске, забрали полотенце, шорты и чехол с руля машины» - сообщил изданию врадиевец Александр.

По теме: Адвокат: Жертва врадиевских насильников узнала подозреваемых

Как добавил мужчина, на вопрос о причинах обыска им ответили, что это тайна следствия. Однако, по информации «Сегодня», в копии постановления об обыске указано ту причину, что Александр дружит с арестованным таксистом Рябиненком.

«Потом из своих источников мы узнали, что обыск, на самом деле, может быть связан с тем, что я внешне немного похож на арестованного милиционера Евгения Дрыжака», - сказал Александр.

Так, сестра Александра, Татьяна, отметила, что на забранном полотенце было пятно крови, поскольку ее брат поранился, когда ремонтировал машину.

«Получается, что Дрыжака хотят выгородить, мол, Ирина Крашкова перепутала на опознании. Боюсь, чтобы мои вещи куда-то не подбросили », - подчеркнул врадиевец.

Как сообщал УНИАН, 27 июня 29-летнюю жительницу Врадиевки нашли на улице без одежды с признаками насилия. Потерпевшую госпитализировали в реанимацию. Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 121, ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (нанесение тяжких телесных повреждений, изнасилование, разбойное нападение).

По теме: Врачи говорят, что врадиевские насильники психически здоровы (видео)

По подозрению в совершении изнасилования, разбойного нападения и причинении тяжких телесных повреждений были задержаны лейтенант милиции Дмитрий Полищук и егерь Сергей Рябиненко.

После двухдневных массовых акций протеста граждан во Врадиевке прокуратура Николаевской области задержала капитана Врадиевского райотдела милиции Евгения Дрыжака, на которого также указывала потерпевшая женщина.

За сокрытие обстоятельств происшествия задержан уже уволенный по приказу министра начальника Врадиевского РОВД Виталий Синицкий, который помогал одному из преступников создавать алиби, и арестован заместитель начальника Врадиевского РОВД Михаил Кудринский, задержанный в рамках расследования дела о "врадиевских насильниках" по подозрению в сокрытии материалов.