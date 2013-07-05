Врачи говорят, что врадиевские насильники психически здоровы (видео)

После резонансного дела врадеевского изнасилования, в котором были арестованы два милиционера, люди заговорили, что это преступление, возможно, не первое в их служебном списке. Лейтенант Полищук и капитан Евгений Дрыжак, как и все милиционеры в Украине, идя служить в органы, проходили психиатрическое обследование, а ежегодно - медкомиссию.

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Впрочем, такие исследования отнюдь не гарантируют, что погоны не получит негодяй или извращенец, считает бывший следователь Виктор Бояров. Все эксперты в области психиатрии, опрошенные ТСН, убеждены, что по почерку преступления, врадиевские милиционеры здоровы. Профессор Анатолий Чуприков объяснил, что люди с психическими расстройствами всегда действуют самостоятельно.

По статистике, большинство сексуальных преступлений совершают вменяемые люди, которые осознают, что делают, и какими могут быть последствия. Работа в правоохранительных органах везде считается одной из самых стрессовых, а в украинском варианте к общим проблемам добавляются еще и низкая зарплата, коррумпированность, недостаток уважения в обществе.

А отсутствие моральных принципов и чувство безнаказанности порождает в нормальном на первый взгляд человеке зверя. "Это абсолютная логика, это не связывается ни с каким безумием. Это ощущение безнаказанности, неприкосновенности, фактор воспитания человека", - отметил психиатр Владислав Сова.

И еще одна важная деталь, на которую обращают внимание и врачи, и криминалисты.

Доказано - люди, совершивших сексуальные преступления, не поддаются лечению. Им не поможет ни "промывание мозгов" психоаналитиком, ни медикаменты. Мировая юридическая практика сурова к насильникам, особенно педофилов - их ожидает химическая или хирургическая кастрация. В украинском парламенте законопроект о кастрации педофилов был зарегистрирован еще на прошлой сессии, но времени на такой деликатный вопрос депутатам не хватает.