Адвокат: Жертва врадиевских насильников опознала подозреваемых

Об этом рассказала адвокат потерпевшей молодая киевская юристка Ирина Поспелова.

По словам Поспеловой, у нее с потерпевшей есть общие знакомые, которые и порекомендовали ее услуги.

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- Я заключила договор о правовой помощи с Ириной Крашковой 4 июля, присутствовала на нескольких следственных действиях, - рассказала адвокат «Вестям».

Она опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что Ирина отказывалась от опознания насильников. Это следственное действие, по словам Поспеловой, уже прошло, Крашковой предъявили Дрыжака, Рябиненко и Полищука и она под протокол подтвердила, что именно они ее избивали, насиловали и грабили.

Отметим, накануне в интернете появились комментарии активиста движения против нелегальной миграции Ярослава Дунаева, который от имени Крашковой заявил, что дело развалено на треть. Будто бы у жертвы сразу же не взяли мазки на экспертизу, ее чисто вымыли и теперь улики утрачены. Что касается отобранных вещей, то якобы они стоят мало, поэтому грабеж вменить нельзя. Позже выяснилось, что Дунаева Крашкова не нанимала и не уполномочивала его давать комментарии от своего имени. Это признал и сам Дунаев на одном из интернет форумов.

Как сообщал УНИАН, 26 июня трое мужчин затащили в автомобиль жительницу пгт Врадиевка, вывезли ее в лесополосу возле села Сырово и изнасиловали. По дороге и на месте изнасилования девушку жестоко избивали.

Жертва насилия рассказала следователю, что ее избили и изнасиловали два офицера милиции - лейтенант Дмитрий Полищук и капитан Евгений Дрыжак. В избиении также участвовал местный таксист по фамилии Рябиненко.

Полищук и Рябиненко были задержаны сразу после совершения преступления, что же касается Дрижака, то он сначала находился на свободе, поскольку у него было алиби, а затем, по данным СМИ, подался в бега.

Возмущенные тем, что Дрыжака не привлекают к ответственности, жители Врадиевки ночью разгромили местное управление милиции. Позже в прокуратуре сообщили, что Дрыжак задержан, его арестовали до 12 августа.

9 июля были обнародованы первые выводы экспертов. Как сообщается, в машине одного из «врадиевских насильников» нашли кровь потерпевшей.