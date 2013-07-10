В Запорожье капитан милиции попался на торговле наркотиками

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, 28-летний капитан милиции - оперуполномоченный подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков линейного отдела милиции на станции "Запорожье" был задержан 9 июля вечером при получении у гражданина 5 тыс. грн за передачу ему наркотиков.

Запорожская прокуратура по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении по ч.3 ст.307 УК Украины (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупных размерах).

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Прокуратура инициирует вопрос об избрании задержанному сотруднику милиции меры пресечения в виде содержания под стражей.