В Артемовске трое милиционеров вымогали у женщины 16 тысяч

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, следствием установлено, что трое сотрудников сектора борьбы с незаконным оборотом наркотиков (СБНОН) незаконно проникли в квартиру и провели незаконный обыск, после чего стали требовать у хозяйки деньги в размере 16 тыс. грн за непривлечение ее дочери к уголовной ответственности за хранение наркотиков. В тот же день работники СБНОН получили от женщины деньги в сумме 700 долларов и 4 тыс. грн.

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По словам начальника следственного управления прокуратуры Донецкой области Павла Винды, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное должностным лицом) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство, совершенное повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или служебным лицом с использованием своего служебного положения) Уголовного кодекса Украины.

«Трем работникам СБНОН предъявлено обвинение о подозрении в совершении данных преступлений. Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью заплатить залог, чем они воспользовались», - сказал Винда.

Он уточнил, что расследование ведет Артемовская межрайонная прокуратура.