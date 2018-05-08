Врадиевская трилогия: из чего появляется «искра» (репортаж)

Мало что изменилось в поселке Врадиевка, что в Николаевской области, с того момента, когда он стал объектом внимания всей украинской и даже зарубежной прессы (и только потом – президента, главы МВД, Генпрокурора и т.д.). В маленьком административном центре (8000 населения) по-прежнему спокойно – въезды-выезды открыты, «Беркут» не ходит по улицам, люди с вилами не бегают. Пусто и тихо. Только дорогие авто приезжающих депутатов (из оппозиции) и нерассасывающаяся сотня-две местных жителей возле здания районного отделения милиции сообщают о чрезвычайности происходящего – вероятно, никогда эта местность не знала такой популярности и внимания.

Среди собравшихся под РОВД – много рассерженных женщин, девчонок-подростков и тщедушных мужчин неопределенного возраста. Большинство из присутствующих, особенно к вечеру, ловко и беспрестанно плюют семечки и охотно говорят (почти все на украинском) – о наболевшем. А наболело тут, как выяснилось, многое… В первую очередь, конечно, жестокое избиение и изнасилование 29-летней Ирины Крашковой. «Вызовите скорую! Только не надо милиции!» - эти ее слова, произнесенные на пороге первого дома, к которому женщина, истекающая кровью и обнаженная, смогла добраться из лесополосы, в которой была брошена умирать, стали квинтэссенцией случившегося. Жуткая история быстро обросла подробностями – оказалось, девушку (пока – только по ее словам, результаты экспертиз все еще не готовы), изнасиловали двое местных милиционеров – Дмитрий Полищук и Евгений Дрыжак, третий участник преступления – таксист Сергей Рябиненко – только избивал ее. Хотя врадиевские врачи считают, что, скорее, «убивал» – Крашковой просто повезло выжить после многочисленных ударов в голову тяжелым тупым предметом. Двух фигурантов дела арестовали сразу же, а вот третьего – капитана милиции Евгения Дрыжака – оставили в статусе свидетеля. В ответ на это в поселке нашлась тысяча людей, отправившаяся громить райотдел милиции с требованием арестовать и его (крестника бывшего начальника местной, а теперь и областной, милиции, между прочим) – в результате случились выбитые стекла, кровь на ступеньках, слезоточивый газ и «Беркут».

В столице, и не только, ночной погром здания райоотдела милиции уже успели обозвать «крестьянским бунтом» и, конечно же, началом новой революции, но, при ближайшем рассмотрении, все оказалось хуже и сложнее: вспыхнувший гнев в поселке – это результат лопнувшего терпения и переполнившейся чаши страха, признак не силы, а бессилия. Врадиевская милиция за несколько последних лет успела запугать, а также вызвать стойкую неприязнь у тех, кого обязана была охранять, а оба подозреваемых в изнасиловании милиционера, оказывается, третировали местную молодежь не первый год.

22-летний лейтенант Дмитрий Полищук, племянник прокурора Заводского района города Николаева, по рассказам местных, был большим неучем в школе, зато каким-то чудом закончил с красным дипломом школу милиции и пришел работать в райотдел. Именно он, по предварительным сведениям и домогался Ирины на дискотеке, после которой ее затолкали в такси и вывезли за поселок.

Евгений Дрыжак пользовался тут славой мажора, которому можно все – задирал на дискотеках подростков, приставал к девушкам. Многие жители пересказывают жуткую подробность: с целью унизить Дрыжак мог вывести с дискотеки на улицу любого и… справить на провинившегося малую нужду.

Эту парочку в погонах часто видели в местных барах за распитием спиртного и, особенно часто, на обеих существующих тут дискотеках.

Вообще, в поселке трудно встретить человека, который сказал бы хорошее слово о врадиевской милиции (сами милиционеры забаррикадировались в здании РОВД и на контакт не идут, лишь снимают на видео собравшихся под их окнами – местные уверены, что потом им будут мстить).

«Мы боимся милиции настолько, что опускаем глаза, когда они проходят мимо. Наши дети их боятся!» - рассказывает жительница поселка Марина Тоница. Именно нежелание более терпеть произвол, уверяет она, вынудило людей выйти на улицу. Но суть истории даже не в этом – во Врадиевке почти уверены, что на руках местной милиции сокрытие, а лично на Дрыжаке и Полищуке – даже кровь – еще одной или двух женщин!

Первое убийство, в котором местные подозревают милиционеров, случилось в 2010 году. Тогда мертвой на территории бывшего роддома нашли 34-летнюю Виту Яковецкую. Убийцу «вычислили» и осудили, но мать женщины, воспитывающая теперь осиротевшую девятилетнюю внучку, не верит в его виновность. «Не мог он этого сделать, даже физически не мог – худой да малый. Я его просила – признайся, кто это сделал, скажи! Не сказал», - говорит она.

Второе убийство, случившееся здесь, более известное – в январе 2011 года возле пруда нашли мертвой 15-летнюю школьницу Алину Поркул. По этому дело допросили почти весь поселок, взяли отпечатки у всех жителей в возрасте до 45 лет, изымали мобильные телефоны, проверяли личные записные книжки, обыскивали и допрашивали. В результате, как твердят все без исключения местные, явку с повинной подписали 11 человек… Трое из них позже свели счеты с жизнью. Но официально убийца не найден до сих пор. В николаевской милиции – именно она занималась резонансным делом – и до сих пор заявляют, что уголовное дело «не заброшено, не лежит без движения»…

«Верю ли я в то, что это могли сделать они (Полищук и Дрыжак – УНИАН)? - спрашивает отец девочки Игорь Поркул, также участвующий в акции протеста. – Конечно. И все люди здесь так думают, иначе бы они не пришли сюда».

По его словам, характер повреждений на лице и голове Алины и Ирины почти идентичен, как и тот факт, что с обеих девушек сняли серьги и украли личные вещи. Кстати, Поркул рассказал, что Алина также могла выжить после нападения, если бы ее не бросили в воду – погибла она именно захлебнувшись, а не от нанесенных в голову ран. Была ли девочка изнасилована, родителям так и не сказали – сперва говорили, что да, потом уверяли, что установили девственность. В этой семье уже не рассчитывают на правосудие и не верят, что виновные будут наказаны. К счастью, буквально несколько недель назад у них родился второй ребенок…

Сама нынешняя пострадавшая, Ирина Крашкова, четвертый, младший и поздний ребенок у своей матери, овдовевшей от мужа-домашнего тирана тринадцать лет назад. Вместе с мамой и 12-летним сыном она жила в маленьком и очень опрятном доме. Шесть лет работала в продуктовом магазине, директор был доволен ею. Кстати, именно сыну, ребенку, первому сообщили о случившемся.

Вообще, дети тут – активные участники и слушатели происходящего. Как это откладывается у них в голове, остается только догадываться. Старенькая мама Крашковой, женщина с больными ногами, уже давно не выходящая за пределы своей улицы, то и дело прерывает рассказ о дочери возгласом: «Зачем они это сделали с ней?! За что они так с ней?! Моя девочка, моя дочка!» Если в ответ на это еще находятся слова утешения, то на вопрос: «Столько женщин в мире хотят любви, зачем же насиловать?!» - ответить нечего.

Сейчас старушка больше всего опасается, чтобы дочка не осталась инвалидом. Рассказывать ей о том, что состояние женщины после перенесенной операции стабильно тяжелое, нельзя. Тем более, что после звонков нескольких депутатов (оппозиционеров и внефракционных) в больницу – к Ирине стали проявлять особое внимание и уход. Рядом с ней все время находится брат.

Шансы на правду

Если обоим подозреваемым милиционерам врадиевцы отказывают в праве на презумпцию невиновности, то о роли таксиста – Рябиненко – спорят. Частично допускают, что его либо заставили принять участие в преступлении, либо вообще вынудили себя оговорить: «Он хороший человек, добрый, веселый. Не верю, что мог такое сделать», - убеждает журналистов его бывшая девушка. «А я всегда только с ним ездила. Это был мой любимый таксист…», - делится другая жительница поселка. Те, кому удалось увидеть Полищука и Рябиненко сразу после ареста утверждают, что последний был избит. «А милиционер нет. Почему? Значит, таксиста заставляли признаться и взять всю вину на себя, а своего выгораживают», - уверены люди. Впрочем, отец Алины Поркул не так оптимистичен в своих оценках. По его словам, в деле его дочке фигурировала белая машина – именно на такой вывезли в лес Ирину Кашкову, на такой таксует 21-летний Рябиненко.

Алиби Дрыжака – он будто бы находился на дежурстве в ночь преступления, а следовательно не мог оказаться за стенами отделения РОВД – тут никто не верит. Более того, одна из женщин рассказала депутату Николая Катеринчуку, который начал проводить свое расследование дела, что в 22 часа 49 минут она проходила мимо здания милиции и видела на ступеньках Евгения, разговаривающего по телефону, а также ожидающее его белое такси Рябиненко.

Безусловно, заявления жителей поселка могут быть основаны, в том числе, на эмоциях, на многолетнем страхе и теперь даже ненависти к притеснителям в погонах. Их нужно проверять. Но кто это будет делать? Местные правоохранители, которых тут ненавидят? Чужие, которые вынуждены работать с оглядкой на высоких покровителей подозреваемых?

По мнению министра внутренних дел Захарченко, который уволил руководителя врадиевской милиции и отстранил от дел областного начальника, волноваться ни о чем не стоит. «Дело будет расследовано и, вообще, криминогенная ситуация в стране стабильна». Вероятно, имелось ввиду «стабильно плоха» – только за последние два года в одной лишь Николаевской области случилось три резонансных, схожих преступления – дело Оксаны Макар (всех подозреваемых арестовали только после вмешательства «сверху», а девушка в итоге погибла), изнасилование Саши Поповой (преступник осужден, но девушка осталась инвалидом и, возможно, это – на всю жизнь) и вот теперь – Ирина Кашкова. Во всех трех случаях правоохранители пытались замять дела и начинали работать по-настоящему только после вмешательства СМИ.

Министр Захарченко, тем не менее, уверен, что в «милиции очень много профессиональных специалистов». Не те ли это люди, которых арестовали и не отпустили до сих после законного задержания ими судьи, дебоширившего в общественном месте? И это в то время, пока их коллега, обвиненный пострадавшей в попытке убить и изнасиловании, формально остается на свободе.

До суда и в суде слова обеих сторон имеют право поддаваться сомнениям, без сомнения одно – ситуация во Врадиевке еще не один день будет предметом пристального внимания, и, что менее полезно, попыток (скорее всего, удачных) спровоцировать «народное восстание» и «суд Линча». Активисты уже нескольких организаций заявили о решимости приехать в поселок поддержать требование врадиевцев об аресте Евгения Дрыжака. Только, как нам уже известно, за самосуд обязательно придется отвечать кому-то конкретному, а СМИ и заезжие борцы за свободу уедут, оставив местных дальше жить в страхе.

Разговоры о том, что врадиевский бунт – это пьяная мужицкая толкотня – не беспочвенны. Действительно, местные мужчины, в отличии от женщин, становятся смелее и бодрее к вечеру, когда несколько опьянеют, но алкоголь – это единственный доступный им способ победить свои бессилие и страх, в которых они живут не первый год. «Вы, б…ть, уедете, а мы останемся!» – огрызаются они на любые попытки усмирить хмельные нападки на и без того потрепанное здание милиции. Местные уверены, что «менты» уже составляют списки тех, кто ходит на эти так называемые штурмы, и будут мстить.

Ночью для настоящего кровопролития тут действительно достаточно только искры. Но ничего из этой искры тут не загорится, только сгорит, а пострадают больше всего – сами погорельцы. Во Врадиевке нужнее всего – обычное работающее правосудие, на которое как-то не приходится рассчитывать: после того, как недавно украинский суд превратил убийцу Виктора Лозинского в хулигана. Скорее, надо готовиться к новым поездкам в «горящие» точки Украины.

Анастасия Береза