Завтра на востоке и юге Украины ожидаются грозы

Температура в этих регионах ночью 14-19°, днем 22-27°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории - без осадков, лишь в Сумской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областях местами кратковременный дождь, гроза.

Температура ночью 11-16°, на западе 7-12°, днем 20-25°, в Карпатах ночью 4-9°, днем 15-20°.

Ветер северо-западный, на востоке северо-восточный, 7-12 м/с, в южных, ночью местами и в центральных областях порывы 15-20 м/с, в Приазовье местами 25 м/с.

В Киеве и области во вторник - без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью 11-16°, днем 20-25°, в Киеве - ночью 14-16°, днем 23-25°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 22-27°, в Днепре возле Киева 25°.