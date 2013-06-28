Завтра в Украине - грозовые дожди, град и шквалы
15:15, 28 июня 2013Общество
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Завтра в Украине ожидаются грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.
В двух областях - сильные дожди
В Винницкой и Житомирской областях местами сильные дожди, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.
Ветер северо-западный, на востоке юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 19-24° (в Карпатах ночью 5-10°, днем 10-15°); на остальной территории ночью 16-21°, на побережье морей до 25°, днем 25-30°, на юге и востоке до 35°.
В Киеве и области в субботу ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью 16-21°, днем 25-30°, в Киеве ночью 18-20°, днем 26-28°.
Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 23-26°, в Днепре возле Киева 25°.
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