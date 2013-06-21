Азаров провел заседание Группы высокого уровня

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства.

«Мы сегодня должны обсудить вопрос нашей готовности в рамках подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС и состояния выполнения нами так называемых критериев соглашения», - сказал Азаров.

На заседании заслушали доклад министра иностранных дел Леонида Кожарі о состоянии подготовки совместного заседания Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС, которое состоится 24 июня в Люксембурге.

В частности, Кожара доложил премьер-министру о проекте программы рабочей поездки, составе украинской делегации и делегации стороны ЕС, а также относительно вопросов, которые могут быть затронуты европейской стороной, и о состоянии подготовки документов, которые предусматривается принять на заседании Совета.

«Успешное проведение заседания Группы высокого уровня - это прямой путь к успешному саммиту «Восточного партнерства» в Вильнюсе», - отметил глава МИД.

Правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий проинформировал главу правительства относительно позиции Украины по отдельным торговым вопросам, которые вызывают обеспокоенность ЕС.

Были также обсуждены вопросы реформирования судебной системы Украины, криминального законодательства, прокуратуры и милиции, вопросы совершенствования избирательного законодательства и борьбы с коррупцией.

По итогам XVI совместного заседания предусматривается одобрить протокол заседания, третий Совместный отчет смешанного комитета старших должностных лиц относительно повестки дня ассоциации и изменения к операционной части повестки дня ассоциации.

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Напомним, что заседание Совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС проводится раз в год в Брюсселе или Люксембурге. На XVI заседании, которое состоится 24 июня в Люксембурге, будет председательствовать сторона ЕС.

Делегацию Украины возглавит премьер-министр Украины Николай Азаров, сторону Европейского Союза - Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Кэтрин Эштон.

Стороны рассмотрят актуальные вопросы в отношениях Украины с ЕС, в том числе состояние выполнения договоренностей саммита Украина-ЕС, который состоялся в феврале этого года, в том числе в контексте подготовки к подписанию в ходе Вильнюсского саммита «Восточного партнерства» Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.