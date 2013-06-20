Проект договора об ассоциации: ЗСТ между Украиной и ЕС должна быть создана за 10 лет

Украина надеется осенью подписать с ЕС соглашение об ассоциации, частью которого станет положение о зоне свободной торговли, пишет РИА Новости.

"Стороны постепенно будут создавать зону свободной торговли в течение переходного периода максимум в десять лет, начиная с даты вступления в силу этого соглашения", - говорится в проекте документа, обнародованном в четверг комитетом Верховной Рады по вопросам евроинтеграции.

В проекте также говорится, что каждая сторона снизит или отменит ввозные пошлины на товары, согласно графикам, прописанным в соглашении. При этом стороны не могут повышать существующую пошлину или вводить новые пошлины на товары. Стороны не должны вводить или сохранять в силе запреты или ограничения на импорт товаров другой стороны или экспорт товара, предназначенного для территории другой стороны (за исключением некоторых случаев, предусмотренных соглашением).

В документе говорится, что соглашение не препятствует другим таможенным союзам, зонам свободной торговли или договоренностям о пограничной торговле, если такие договоренности не противоречат торговым договоренностям Украины с ЕС.

В случае применения защитных мер стороны должны принять данные меры таким способом, чтобы как можно меньше это повлияло на двухстороннюю торговлю.