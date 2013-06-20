Главное за день: обзор топ-новостей

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Турецкая полиция снова разогнала митинг газом и водой

Полиция не изменила своей тактики - группы протестующих сначала "обработали" водометами, а затем забросали гранатами со слезоточивым газом.

Франция и Испания страдают от наводнения, есть погибшие (фото)

Новости о затоплении теперь приходят из Франции и Испании. Местные жители и туристы бегут от переполненных водой рек.

В Киеве с признаками отравления госпитализированы 30 воспитанников детсада

30 детей, которые посещают 455-й детсад Днепровского района Киева, госпитализированы в инфекционную больницу с признаками пищевого отравления.

Оробец заявляет, что ее муж вынужден был покинуть страну

Народный депутат от "Батькивщины" Леся Оробец заявляет, что ее муж вынужден был покинуть Украину из-за давления на их семью.

Ефремов: Президент не может помиловать Тимошенко из-за «денежных вопросов»

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов отметил, что Президент Украины Виктор Янукович не может помиловать экс-премьера Юлию Тимошенко из-за "денежных вопросов". В Батькивщине же заявили, что «логика Ефремова напоминает логику сомалийских пиратов».

Лавриновича не убедили выводы Венецианской комиссии

Министр юстиции Александр Лавринович уверен в конституционности внесения изменений в основной закон на референдуме.

Завтра начнется суд над Титушко

Завтра суд начнет предварительное слушание дела по обвинению Титушко в избиении журналистов 18 мая. В то же время, в ВСК по расследованию избиения журналистов назревает конфликт власти и оппозиции.

Еще двух милиционеров, которые задержали судью, отправили под домашний арест

Суд в Харькове отпустил под домашний арест еще двух сотрудников ГСО, которые принимали участие в задержании судьи.

Сенат Польши назвал Волынскую трагедию «этнической чисткой с признаками геноцида»

Сенат Польши одобрил заявление по поводу 70-летия "Волынской трагедии" 1943 года.

Проект договора об ассоциации: ЗСТ между Украиной и ЕС должна быть создана за 10 лет

Рабочий проект соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС предусматривает, что стороны постепенно будут создавать зону свободной торговли в течение переходного периода максимум в десять лет.