Россия начала удары по украинской энергетике раньше обычного: в ISW объяснили причину

Цель этой кампании – сделать жизнь гражданского населения в Украине невыносимой.

Россия уже в сентябре начала кампанию ударов по украинской энергетике в преддверии зимы – это раньше, чем в предыдущие годы. Как считают аналитики Института изучения войны, Россия спешит нанести максимальный ущерб до того, как Украина успеет разработать эффективные средства противодействия.

Российское оборонное ведомство безосновательно преподносит эти атаки как якобы ответ на удары украинских сил по гражданским объектам в России.

В то же время аналитики отмечают, что успехи Украины на поле боя в 2026 году, по-видимому, вынуждают лидера РФ Владимира Путина пересмотреть первоначальную стратегию достижения победы и сместить акцент на принуждение Украины к капитуляции посредством кампании ударов большой дальности зимой, отказавшись от ставки на продвижение сухопутных войск.

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"Цель этой кампании – сделать жизнь гражданского населения в Украине невыносимой, чтобы вынудить страну принять требования России. Россия проводит подобные кампании ударов по украинской энергетической инфраструктуре каждую зиму, начиная с сезона 2022–2023 годов; при этом нынешняя кампания, вероятно, начинается раньше обычного – до того, как Украина успеет разработать эффективные средства противодействия российским баллистическим ракетам и реактивным беспилотникам, уже нанесшим значительный ущерб", - подчеркивают в ISW.

Россия нацелилась на украинскую энергетику

Как писал УНИАН, украинская разведка перехватила план РФ, предусматривающий удары тысяч дронов и ракет по энергосистеме Украины этой зимой с целью уничтожения до 15 ГВт мощностей и отключения крупных городов от света, тепла и воды. Документ описывает кампанию с применением до тысячи ракет и дронов, направленную на подстанции, ГЭС, ТЭС, котельные и даже атомные станции.

Во время атаки 30 сентября Россия нанесла удары, в частности, по энергообъектам Киева. В результате по распоряжению "Укрэнерго" в столице ввели экстренные отключения электроэнергии. Вечером 4 октября в Киеве также начались проблемы с электроснабжением.

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