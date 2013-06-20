Завтра начнется суд над Титушко

Шевченковский районный суд Киева 21 июня в 13.30 начнет предварительное слушание уголовного производства по обвинению жителя Белой Церкви Вадима Титушко в избиении журналистов 18 мая на улице Большая Житомирская в столице .

Об этом УНИАН сообщили в столичной прокуратуре.

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Как отметили собеседники агентства, дело в отношении других лиц, которые также подозреваются в хулиганских действиях и умышленном препятствовании деятельности журналистов во время массовых мероприятий 18 мая, будет слушаться позже.

Как сообщалось, 18 мая во время митинга оппозиции неизвестные в спортивных костюмах до крови избили журналистку «5 канала» Сницарчук и фотографа газеты «Коммерсант-Украина» Соделя. Это происходило на глазах у милиционеров, которые не защищали журналистов, хотя те обращались за помощью.

Уголовное производство по факту нападения было открыто сначала по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины (умышленно легкое телесное повреждение), а после акции журналистов - и по ст. 171 (препятствование журналистской деятельности). Начато досудебное расследование. В дальнейшем действия нападающего были переквалифицированы в хулиганство. Продолжается производство по ч. 2 ст. 296 УКУ (хулиганство, совершенное группой лиц) и ч. 1 ст. 171 УКУ (препятствование профессиональной деятельности журналиста).

По подозрению в нападении задержали Вадима Титушко. 22 мая суд освободил его под залог и подписку о невыезде.

12 июня в прокуратуре Шевченковского района Киева сообщили, что направили в суд обвинительный акт касательно Титушко, который подозревается в хулиганских действиях и умышленном препятствовании деятельности журналистов во время массовых мероприятий 18 мая в центре Киева.

Досудебное расследование в отношении остальных трех лиц, которые также подозреваются в хулиганских действиях и умышленном препятствовании деятельности журналистов во время массовых мероприятий 18 мая, продолжается, добавили в прокуратуре.