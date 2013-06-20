Лавриновича не убедили выводы Венецианской комиссии

Об этом министр заявил в комментарии УНИАН сегодня во время проведения Международной конференция „Вопросы защиты прав человека и гражданина органами конституционной юрисдикции в современных условиях“ в Ялте.

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«Вопрос закона о всеукраинском референдуме по внесению изменений в Конституцию не рассматривался на Брюссельском саммите. Но он был поднят сейчас Венецианской комиссией.

Напомню, что есть статья пятая Конституции Украины, которая гласит, что источником власти есть народ, и народ может принимать решения в соответствии со ст. 72 Конституции, которая предусматривает, что такие изменения вносятся путем референдума. Поэтому, то что есть в законе, отвечает положениям нашей Конституции” - подчеркнул Лавринович.

Министр юстиции также отметил, что замечания Венецианской комиссии по поводу закона о референдуме находятся в плоскости проблемной дисскуссии.

“Венецианская комиссия считает, что вопрос изменений в Конституцию можно решать только с участием парламента. Вопрос представительской демократии и непосредственной демократии дискутируется еще со времен Древней Греции. Это вопрос проблемной дискуссии. Если у нас в Конституции записано, такие решения может принимать только народ, и него нет других механизмов, то изменение конституционного строя может происходить только на всенародном голосовании.

Мы должны внимательно относится к рекомендациям Венецианской комиссии, но и уважать свою Конституцию. Без уважения невозможно говорить о каком –либо улучшении основного закона в будущем», - считает министр юстиции.

Как сообщал УНИАН, Венецианская комиссия оценила закон о всеукраинском референдуме по запросу председателя Мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы Андреса Геркеля.

Она установила, что разрешение выносить на референдум вопросы о внесении изменений в Конституцию или о новой Конституции может нанести вред конституционной стабильности и законности в Украине.

Кроме того, Комиссия выразила мнение, что закон о референдуме не полностью отвечает международным стандартам в части вопросов, которые могут быть вынесены на референдум по народной инициативе.