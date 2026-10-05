США неожиданно вывели все свои бомбардировщики с британской авиабазы: что произошло

Часть машин и их экипажей вылетели еще до того, как были полностью подготовлены самолеты-заправщики для обеспечения перелета в США.

Пентагон стремительно вывел все 12 бомбардировщиков B-1 с авиабазы ​​Королевских ВВС Фэрфорд (RAF Fairford) в Великобритании, после того, как командование получило предупреждения о готовящемся нападении Ирана на этот объект. Об этом изданию The New York Times сообщили два американских чиновника.

Как отмечает NYT, этот вывод техники был крайне необычным: подобные шаги редко предпринимаются столь стремительно на авиабазах союзников в мирное время и на расстоянии тысяч миль от зоны боевых действий.

Необходимость перебазирования самолетов с базы Фэрфорд (RAF Fairford) была признана столь неотложной, что часть машин и их экипажей вылетели еще до того, как были полностью подготовлены самолеты-заправщики для обеспечения перелета в США. По словам чиновников, к воскресенью как минимум три самолета уже приземлились на своей базе приписки в Южной Дакоте.

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В воскресенье Европейское командование Пентагона подтвердило, что бомбардировщики покинули Англию, однако не назвало причины перемещения.

"В настоящее время мы можем подтвердить, что все американские бомбардировщики, дислоцированные на базе Фэрфорд, возвращаются на места постоянного базирования в США, – говорится в заявлении командования.

Внезапный вывод бомбардировщиков произошел через неделю после того, как британская полиция задержала пятерых мужчин, передвигавшихся в минувшее воскресенье утром на белых фургонах неподалеку от авиабазы, которую американские бомбардировщики использовали в ходе американо-израильской войны против Ирана. На следующий день задержанных отпустили под залог, так как власти не обнаружили в фургонах взрывчатки. Официальные лица США и Великобритании, а также представители Германии и Израиля полагают, что эта операция связана с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) или с неким военным штабом в Тегеране. Иран отверг эти обвинения.

Один из чиновников США сообщил, что новые данные касались тех же угроз, о которых стало известно ранее, однако за последние сутки появились конкретные детали и возникло ощущение неотложной опасности, что обеспокоило командование.

Ранее в воскресенье газета The Wall Street Journal сообщила о переброске бомбардировщиков, сославшись на высокопоставленного американского чиновника, заявившего, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана вербовал британцев для участия в заговоре, связанном с базой Фэрфорд.

США и Иран

Напомним, ранее США отправили на Ближний Восток еще один авианосец USS Theodore Roosevelt с кораблями сопровождения. В регион также направились 3 десантных корабля и морская пехота.

Таким образом, в распоряжении США в регионе будут 3 авианосные группы и около 60 тыс. военных. в то же время президент США Дональд Трамп ранее дал понять, что на время предвыборной кампании перед промежуточными выборами в Конгресс боевых действий не будет.

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