В Белом доме сделали заявление о вспышке чумы в России, - Axios

В России игнорируют инцидент и удаляют все сообщения о чуме.

Белый дом отслеживает сообщения о предполагаемом случае заболевания чумой и связанных с этим карантинных мерах в России. Об этом сообщил изданию Axios представитель администрации Трампа.

Как заявил чиновник, Администрация Трампа "в курсе ситуации, следит за вспышкой и оценивает возможные варианты действий".

После смерти сотрудницы противочумного научно-исследовательского института в Иркутской области Дарьи Шипиловой власти ввели карантин в нескольких медицинских учреждениях региона и поместили под медицинское наблюдение почти 200 человек, контактировавших с Шипиловой.

Видео дня

При этом факт заражения ее чумой официально не подтвержден, почти никаких комментариев от росвластей об инциденте нет.

При этом, как пишет издание "Люди Байкала", о гибели Шипиловой губернатор Иркутской области Игорь Кобзев упомянул только во второй раз в подборке главных региональных событий недели: после информации о нападении медведей и вакцинах от гриппа. Он сослался на данные Роспотребнадзора, который ранее заявил, что Шипилова погибла от "пневмонии неустановленной этиологии".

При этом, как пишет Astra, официальные СМИ и власти удаляют сообщения о чуме. По данным канала, пост властей Байкальска, в котором просили не посещать город Шелехов, провисел около двух часов. А тг-канал прокремлевского РЕН ТВ удалил все пять публикаций, посвященных распространению чумы.

Чума в России - что известно об инциденте

2 октября власти сообщили о смерти 27-летней Дарьи Шипиловой – сотрудницы Иркутского противочумного института. По одной из версий, 25 сентября она разбила в лаборатории пробирку с возбудителем болезни. По другой версии – она вернулась из рабочей поездки в Бурятию, где на границе с Монголией фиксировали очаг чумы.

В Иркутске на карантин закрыли городские больницы №1, №3 и №10, а также Ивано-Матренинскую детскую больницу и роддом. СМИ пишут, что медики уже открыто говорят о чуме, хотя в официальных документах этот диагноз не фигурирует.

Вас также могут заинтересовать новости: