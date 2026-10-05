РФ разработала быстрое, дешевое и смертоносное оружие для ударов по Украине, - Forbes

Россия планирует выпустить до 2000 аппаратов к концу 2026 года и до 14 000 – в 2027 году.

Россия разработала новую крылатую ракету "Дань-Т", которую уже начала активно применять в ходе боевых действий против Украины.

Как пишет Forbes, этот реактивный барражирующий боеприпас значительно меньше и легче традиционных крылатых ракет, при этом имеет мощную боевую часть и достаточно дешевый для того, чтобы Россия могла выпускать тысячи таких дронов.

Характеристики "Дань-Т"

"Дань-Т" была представлена на международном авиасалоне в Эль-Аламейне (Египет). Внешне она напоминает небольшую крылатую ракету - имеет удлиненный цилиндрический фюзеляж, крылья стреловидной формы и классическое хвостовое оперение, в отличие от широкого крыла треугольной формы, характерного для семейства "Герань". Судя по опубликованным изображениям, длина аппарата превышает 3 метра, а размах крыла составляет около 2 метров. Стартовая масса изделия – 268 кг, что делает его значительно меньше и легче традиционных крылатых ракет. Сообщается, что "Дань-Т" оснащен российским турбореактивным двигателем МД-120, а также модернизированной электроникой, повышающей устойчивость к воздействию РЭБ.

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В отличие от многих других российских барражирующих боеприпасов, "Дань-Т" предназначена для пуска с самолетов или вертолетов (в том числе Су-34, Су-57 и Ми-28), а также может быть интегрирован с авиатехникой зарубежного производства.

Заявленная дальность полета составляет 450 км, а максимальная скорость – 500 км/ч. Он медленнее, чем новая модель "Герань-5" и имеет меньшую дальность полета, однако компенсирует это боевой частью массой 130 кг. И, что немаловажно, этот аппарат обходится гораздо дешевле и требует меньше ресурсов для производства.

Разработка и развертывание

Сообщается, что в основе "Дань-Т" лежит конструкция воздушной мишени "Дань-М" – реактивного беспилотника, используемого для подготовки подразделений ПВО путем имитации полета самолетов и крылатых ракет противника.

При этом "Дань-М" разработана как относительно недорогое изделие; для нее налажена цепочка поставок, обеспечивающая возможность серийного производства.

При этом, по мнению некоторых аналитиков, "Дань-Т" - это переработанная версия или экспортный вариант аппарата S8000 "Бандероль". Некоторые эксперты полагают, что "Дань-Т" может прийти на смену S8000 "Бандероль", поскольку ее производство обходится примерно на 35% дешевле.

Влияние "Дань-Т" на ход боевых действий

Как пишет Forbes, появление "Дань-Т" отражает общую тенденцию перехода России к использованию более скоростных барражирующих боеприпасов с реактивным двигателем. Украина все чаще использует недорогие беспилотники-перехватчики для уничтожения более медленных аппаратов "Герань-2", что стимулирует Россию разрабатывать системы, способные их обогнать. Это привело к появлению реактивных систем, таких как "Герань-3", "Герань-5", "Бандеролей" и "Дань-Т", при этом Россия продолжает эксплуатировать более медленные "Герани-2" и другие ударные беспилотники:

"Разнообразие скоростей, профилей полета, дальности действия усложняет задачу украинской ПВО, вынуждая ее противостоять нескольким типам угроз одновременно в ходе одной атаки".

Дешевизна – одно из преимуществ

Эффективность таких средств, как "Дань-Т", во многом зависит от способности России производить их в больших количествах. Согласно недавним сообщениям, Россия планирует выпустить до 2000 аппаратов к концу 2026 года и до 14 000 – в 2027 году.

"Использование в конструкции "Дань-Т" уже отработанных российских технических решений и двигателя отечественного производства может способствовать достижению поставленных целей по выпуску этих изделий. Для сравнения: в БПЛА "Герань-3" применяется китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80, что делает его производство зависимым от бесперебойных поставок силовых установок из-за рубежа. Кроме того, производство "Дань-Т" опирается на уже налаженную цепочку поставок; этот аппарат значительно дешевле и менее требователен к ресурсам, чем традиционная крылатая ракета, что делает его массовое изготовление более целесообразным", - объясняет издание.

Проблемы с "Дань-Т"

Как отмечают эксперты, планы россиян на производство 14000 этих ракет в год могут быть реальны, только если они будут использовать либо китайские, либо иранские двигатели.

А эксперт Анатолий Храпчинский отметил, что опасность, исходящая от "Дань-Т", сопоставима с "Шахедом", "Бандеролью" или "Геранью-5". А бороться с этой ракетой можно с помощью классических систем противовоздушной обороны, в частности, зенитных ракетных комплексов.

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