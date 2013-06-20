Сенат Польши назвал Волынскую трагедию «этнической чисткой с признаками геноцида»

За соответствующее заявление по поводу Волынской трагедии польский парламент проголосовал сегодня, сообщает Радио Свобода.

Польские сенаторы аргументируют такое определение тех трагических событий их организованностью, массовостью и жестокостью.

За соответствующее решение проголосовало большинство депутатов верхней палаты Сената: 55 сенаторов из 100 проголосовали "за", 20 - "против", а 10 - воздержались.

В заявлении "В 70-ю годовщину Волынского преступления» говорится о том, что 9 февраля 1943 года нападением на село Паросля «началась грубая акция физического уничтожения поляков, которая проводилась бандеровской фракцией Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армией".

Как утверждается в заявлении, жертвами антипольской акции стали около 100 тысяч поляков.

Одновременно в документе говорится, что после падения коммунизма Польша и Украина много сделали для преодоления сложного прошлого. «Поляки стремятся к примирению и дружбе с украинцами, - говорится в резолюции. - Это подтверждается многочисленными доказательствами. Впрочем, настоящее примирение можно построить только на правде и совместном осуждении преступления».

В то же время Сенат не поддержал предложение депутатов из партии «Право и справедливость» использовать в заявлении термин «геноцид» и установить «День памяти мученичества кресовьян».

Как сообщал УНИАН, сегодня в Варшаве состоялась встреча экс-президента Украины Леонида Кравчука и польского президента Бронислава Коморовского, на которой последний заверил, что выступает против любых действий, которые могут навредить украинско-польской дружбе.

Выступая в Варшавском университете, Кравчук назвал "конструктивным и взвешенным" разговор, который он провел с главой польского государства, отметив, что они согласились с необходимостью сохранить хорошие отношения между Украиной и Польшей.

Экс-президент Украины призвал рассматривать Волынской трагедии в контексте событий Второй мировой войны и напомнил, что украинский и польский парламенты в 2003 году уже принимали совместное заявление по этому поводу. Кравчук назвал "взвешенной" позицию, изложенную в этом заявлении, а попытки определенных сил время от времени возвращаться к переоценке тех событий "вредными".

Как известно, многие украинские историки высказывают мнение о том, что кровавые события 1943 года были реакцией украинского подполья на жесткую политику, которую до того проводило польское правительство по отношению к украинцам, в частности репресивные акций 30-х годов - пацификацию.