Франция и Испания страдают от наводнения, есть погибшие (фото)

Во Франции из-за угрозы наводнения вывезли 2 тысячи человек. Сильные дожди и талый снег с Пиренейских гор заставили местные реки выйти из берегов. Известно о двух погибших.

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Затоплен Лурд — место массового паломничества католиков. Властям пришлось вывозить из зоны бедствия сотни верующих и в целях безопасности отключить в городе электричество.

А в соседней Испании паводок затопил населенные пункты и сельские угодья в северо-восточных районах. Причина — разлив крупнейшей в регионе реки Гаромы. Закрыты некоторые автотрассы, разрушен мост, без света остались около четырех тысяч человек. Из труднодоступных мест спасателям приходиться вывозить жителей на вертолетах, передает НТВ.