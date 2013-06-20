Франция и Испания страдают от наводнения, есть погибшие (фото)

11:02, 20 июня 2013
Мир
2055 0

Новости о затоплении теперь приходят из Франции и Испании. Местные жители и туристы бегут от переполненных водой рек. 

повінь / Фото : elpais.com

Во Франции из-за угрозы наводнения вывезли 2 тысячи человек. Сильные дожди и талый снег с Пиренейских гор заставили местные реки выйти из берегов. Известно о двух погибших.

По теме: «Большая вода» оказалась для Германии еще и дорогой

Затоплен Лурд — место массового паломничества католиков. Властям пришлось вывозить из зоны бедствия сотни верующих и в целях безопасности отключить в городе электричество.

А в соседней Испании паводок затопил населенные пункты и сельские угодья в северо-восточных районах. Причина — разлив крупнейшей в регионе реки Гаромы. Закрыты некоторые автотрассы, разрушен мост, без света остались около четырех тысяч человек. Из труднодоступных мест спасателям приходиться вывозить жителей на вертолетах, передает НТВ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter