В Батькивщине говорят, что «логика Ефремова напоминает логику сомалийских пиратов»

В партии «Батькивщина» отмечают, что ни в Конституции, ни в указе Президента, который регламентирует процедуру помилования, нет никаких экономических ограничений для применения процедуры помилования.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы «Батькивщина» по поводу заявления лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова о том, что Президент не может помиловать экс-премьера Юлию Тимошенко, поскольку она должна уплатить государству большие суммы причиненного ущерба.

«Ни в Конституции, ни в указе Президента, который регламентирует процедуру помилования, нет никаких экономических ограничений для применения механизма помилования. Это очередная выдумка представителей Партии регионов, которые боятся увидеть лидера оппозиции Юлию Тимошенко на свободе. Лично господину Александру Ефремову напоминаем, что сказки о «якобы причиненном ущербе» по так называемому «газовому делу» опровергнуты решением Европейского суда по правам человека от 30 апреля 2013 года. ЕСПЧ в своем решении четко указал на судейский произвол, незаконность лишения лидера оппозиции свободы и политическую мотивированность «дела Тимошенко»», - говорится в заявлении.

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В «Батькивщине» отмечают, что «требовать какие-то штрафы, и обосновывать свои сказки политически-мотивированным приговором - это за пределами здравого смысла».

«Особенно циничным выглядит заявление о 405 миллионах долл. США. В природе не существует даже сфальсифицированного решения суда, по которому Юлия Тимошенко якобы кому-то должна какие-то 405 миллионов долл. США. Мы понимаем, что господин Ефремов, который информирован о планах Банковой, просто предварительно их озвучил», - отмечается в заявлении.

В «Батькивщине» считают, что «логика господина Ефремова напоминает логику сомалийских пиратов, которые требуют деньги за заложников».

«Власть довела экономику «до ручки», а теперь за счет политических узников, которых удерживали и продолжают удерживать в тюрьмах, пытается найти деньги. Это абсурдная конструкция», - сказано в заявлении.

В «Батькивщине» отмечают, что «нужны не отговорки искать, а выполнять решение Европейского суда» и требуют от власти освободить Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июня, лидер фракции Партии регионов Ефремов сказал, что Президент не может помиловать Тимошенко из-за “денежных вопросов”.

«Решения, которые находятся в юридической плоскости, в кабинете Президента приниматься не могут», - заметил Ефремов.

«К сожалению, в рамках законодательства, которое у нас есть, Президент не может использовать этот механизм, потому что там есть определенные денежные вопросы, связанные с государственным бюджетом”, - сказал Ефремов.

Он добавил, что по одному из судебных решений, структура, которой руководила Тимошенко, имеет долг в размере 405 млн. долларов.

“Плюс, кажется, около 60 млн в государственный бюджет налогов должны заплатить. Это прямые убытки государству, которые ему причинены, наш бюджет, в связи с расчетами по Российской Федерации, которые ее фирма наработала”, - сказал Ефремов.

Он добавил, что Президент не может вынести позитивное решение в отношении Тимошенко и сказать людям, что он «простил долг в 405 миллионов».

На уточняющий вопрос о том, что Тимошенко нельзя амнистировать, потому что она должна государству деньги и должна их уплатить, Ефремов ответил: “Да”.