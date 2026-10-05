В Киеве установили 12 автоматических турелей для уничтожения реактивных 'Шахедов'

Турели – это инновационное украинское решение.

В Киеве установили 12 автоматических турелей для борьбы с реактивными "Шахедами". Их будут устанавливать и в дальнейшем. Об этом сообщил советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей (Флеш) Бескрестнов.

"Турели – это инновационное украинское решение, которое сбивает "Шахеды" с помощью пулеметов под управлением искусственного интеллекта", – объяснил он.

Флеш предупредил, что во время воздушной тревоги людям в целях безопасности не следует находиться у окон.

Видео дня

Реактивные "Шахеды" – последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал четыре вида оружия, которые усилят защиту Украины от реактивных "Шахедов". Он рассказал, что российские захватчики всего за неделю запустили около 900 реактивных "Шахедов", а также фиксируется около тысячи обычных.

"С реактивными "Шахедами" сложно, потому что не всё зависит от того, что производится в Украине. Есть вопросы с двигателями и т. д. Но мы идём по этому пути и развиваем это направление", – заверил президент.

В то же время эксперт по вооружениям Defense Express Иван Киричевский заявил, что россияне придумали новый способ усилить реактивные дроны. Он отметил, что если сравнивать с началом сентября, то Украина наращивает возможности по сбиванию реактивных дронов.

"То, что россияне были вынуждены что-то придумывать с боевой частью кумулятивно-режущего действия, показывает, что до нас долетает не столько реактивных "шахидов", сколько они рассчитывали", – отметил Киричевский.

Вас также могут заинтересовать новости: