Еще двух милиционеров, задержавших судью, отправили под домашний арест

В Харькове суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест еще двум работникам Государственной службы охраны Артему Крылову и Игорю Колюшенкову, которые принимали участие в задержании в ресторане судьи одного из районных судов города.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение только что принял Апелляционный суд Харьковской области.

После судебного заседания прокурор прокуратуры Харьковской области Валерий Кадыгроб отметил, что задержанные работники милиции на данное время уже не могут каким-либо образом негативно повлиять на ход расследования уголовного производства, поэтому прокуратура поддержала ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест.

“На данное время досудебное расследование находится на конечном этапе, проведены все необходимые следственные действия. Я считаю, что на данное время у работников ГСО нет возможности как-либо негативно повлиять на ход расследования уголовного производства по этому факту, поэтому уже отпала необходимость избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. В связи с этим я также просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, что и было судом принято”, - сказал Кадыгроб.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Департамент Государственной службы охраны при МВД Украины информировал, что в Харькове арестованы сотрудники Госслужбы охраны, которые пытались пресечь хулиганские действия посетителя кафе, которым оказался судья.

В частности, по данным ГСО, милиционеры, приехавшие 12 июня в 00.24 по вызову в кафе, увидели, как неизвестный гражданин со следами крови на лице, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, ударил охранника кафе.

«После неоднократно высказанных требований прекратить противоправные действия работники милиции предупредили правонарушителя о возможности применения средств физического воздействия и специальных средств. Однако тот бросился к одному из милиционеров и пытался отобрать у него табельное огнестрельное оружие АКС-74У, выкрикивая при этом, что сейчас всех перестреляет», - сообщили в Департаменте Госслужбы охраны.

Работники милиции применили к правонарушителю средства физического воздействия и наручники. После этих действий задержанный представился судьей одного из районных судов Харькова, позже эта информация подтвердилась.

13 июня по инициативе органов прокуратуры, на основании решения суда, три милиционера Государственной службы охраны были арестованы.

13 июня первый заместитель прокурора Харьковской области Владимир Суходубов на брифинге выразил убеждение, что задержанные работники Государственной службы охраны во время конфликта в ресторане неправомерно применили меры физического воздействия и спецсредства к судье одного из районных судов Харькова.

Ранее сегодня Апелляционный суд Харьковской области изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест работнику милиции Сергею Зубко, который 12 июня принимал участие в задержании в ресторане судьи одного из районных судов Харькова.