В Южной Корее раскритиковали президента за конфликт с Украиной

Корейские обозреватели обвиняют президента в чрезмерной эмоциональности, которая наносит ущерб отношениям страны с партнерами.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён устроил ненужную дипломатическую ссору с Украиной, нанеся ущерб двусторонним отношениям. Об этом в авторской статье для южнокорейского издания Korea JoongAng Daily пишет местный обозреватель Ли Хён-сан.

Причиной конфликта стала ситуация с двумя военнопленными из Северной Кореи, которых Украина передала Южной Корее. После того как президент Украины Владимир Зеленский публично сообщил о передаче пленных, Сеул заявил, что Киев должен был сохранять эту договоренность в тайне. Советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин, в свою очередь, опроверг существование такой договоренности.

По словам обозревателя, ситуацию дополнительно обострили высказывания главы Офиса президента Украины Кирилла Буданова. В интервью онлайн-изданию Newsforce он заявил, что военный потенциал Северной Кореи быстро совершенствуется благодаря её участию в войне против Украины, в частности для того, чтобы страна "была готова к активным боевым операциям в своём регионе".

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Автор отмечает, что отношения между двумя Кореями остаются напряженными, и администрация Ли Чжэ Мьона пытается снизить градус напряженности. Поэтому заявления украинских чиновников могли лично раздражать президента Южной Кореи.

В то же время обозреватель считает реакцию Ли Чжэ Мёна чрезмерно жесткой. По словам журналиста, хотя некоторые оценки Буданова действительно были резкими, попытки корейского президента трактовать его слова как утверждение о неизбежности войны между двумя Кореями и тем более обвинения в том, что Украина желает начала войны на Корейском полуострове, являются необоснованными.

Обозреватель предупреждает, что личное вмешательство президента Кореи в дипломатический спор сужает пространство для переговоров профессиональных дипломатов.

"Если цель не заключается в том, чтобы подтолкнуть отношения к разрыву, дипломатия требует оставлять лазейку, уважая достоинство другой стороны", – подчеркнул журналист.

Автор публикации также обратил внимание, что президент гораздо более снисходительно относится к Северной Корее, от которой постоянно раздаются оскорбительные заявления в адрес Юга. Это заметно контрастирует с его реакцией на заявления Киева.

Обозреватель также раскритиковал привычку Ли Чжэ Мьона делать громкие эмоциональные заявления через посты в соцсетях. По его словам, когда президент пишет, что Украина "выставила меня лжецом", это может выглядеть скорее как проявление личного возмущения, чем как продуманная дипломатическая стратегия.

"Президент может разозлиться. Но страна платит за это каждый раз, когда её президент нажимает кнопку публикации", – подчеркнул обозреватель.

Спор Украины с Южной Кореей

Как писал УНИАН, в сентябре между Украиной и Южной Кореей разгорелся дипломатический скандал из-за публичного разглашения факта передачи Сеулу двух северокорейских военнопленных. 23 сентября во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны захватили двух солдат КНДР, воевавших на стороне России, и недавно отправили их в Республику Корея.

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён почти сразу раскритиковал этот шаг, заявив, что украинская сторона нарушила соглашение о неразглашении конфиденциальной информации, и выразил "глубокое сожаление". Администрация южнокорейского лидера расценила разглашение как серьёзное нарушение доверия между правительствами и потребовала от Украины официальных объяснений и извинений.

Скандал обострился, когда советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что никакого соглашения о конфиденциальности не существовало, на что в Сеуле ответили, что такое заявление подрывает дружеские отношения. Министерство иностранных дел Южной Кореи вызвало временного поверенного в делах Украины. Впоследствии национальная разведывательная служба Сеула сообщила, что именно Украина первой попросила сохранить факт передачи в тайне, опасаясь влияния на будущие обмены пленными.

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