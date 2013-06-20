В ВСК по расследованию избиения журналистов назревает конфликт

По словам Пинчука, на сегодняшний день отчет не готов, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

Напомним, председатель ВСК Виталий Ярема 4 июня сообщил, что ВСК Верховной Рады Украины по расследованию фактов нападения на журналистов во время массовой акции в Киеве 18 мая планирует обнародовать свой промежуточный отчет 21 июня.

Как отметил Пинчук, «на прошлом заседании было принято решение большинства о том, чтобы перенести отчет Временной следственной комиссии на 5 июля. И подготовить предварительный отчет ВСК. Вместо этого сегодня на заседании мы увидели проект этого предварительного отчета, в котором однобоко освещена позиция ВСК, в нем абсолютно не указано то, что драку начали, по информации правоохранительных органов, представители ВО «Свобода». Что один из спортсменов был охранником на съезде «Батькивщины». О том, что некоторые участники драки являются приверженцами ВО «Свобода».

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«Хотелось бы также сказать, что на данный момент мы не смогли разобраться, какие повреждения были нанесены г-же Сницарчук, потому что фотографий нет. Можно ли это квалифицировать, как нападение на журналистов или просто хулиганство по отношению к девушке? Нет объективных данных, чтобы сделать выводы. Эти выводы сделаны за нас», - подчеркнул он.

Политик отметил, что на заседании Временной следственной комиссии сегодня было выдвинуто предложение поддержать ранее озвученные инициативы по работе комиссии.

«И взять этот предварительный вывод, внести в него наши предложения, потому что мы не принимали в подготовке проекта никакого участия», - говорит он.

По его словам, председатель ВСК Виталий Ярема изначально неправильно организовал работу комиссии.

Так, сообщил Пинчук, вместо того, чтобы приглашать на заседание участников конфликта со всех сторон, он этого не сделал.

«Во-первых, несмотря на наши просьбы, г-н Ярема на первое заседание пригласил потерпевших, которые, в принципе, просто высказали свою позицию, а на второе заседание пригласил отдельно от потерпевших представителей правоохранительных органов. Выяснить суть проблемы было невозможно. Во-вторых, у нас на данный момент было подано большое количество запросов для того, чтобы видеть объективную информацию. Ответы в ближайшее время мы должны получить», - добавил он.

Парламентарий также отметил, что до получения ответов на все запросы делать выводы преждевременно.

В то же время на своей странице в Facebook член ВСК, свободовец Андрей Ильенко написал, что депутаты от ПР и КПУ устроили показательный демарш.

"Причина (демарша - УНИАН) - сегодня должен утверждаться предварительный отчет ВСК. Предварительный отчет правдив и раскрывает суть провокаций власти 18 мая. И именно это заставило провластных депутатов срывать работу комиссии", - написал свободовец.

Несмотря на то члены ВСК от оппозиции обещают подписать отчет, отправить его спикеру ВР Рыбаку и просить обнародовать его на заседании парламента.

Как сообщал УНИАН, 18 мая в Киеве проходили акция оппозиции «Вставай, Украина!» и антифашистский марш, организованный Партией регионов.

Во время акции оппозиции произошли столкновения между сторонниками партии «Свобода» и молодчиками в спортивных костюмах.

Возле здания Главного управления МВД в Киеве на улице Владимирской молодчики спортивного телосложения избили журналистку «5 канала» Ольгу Сницарчук и фотографа газеты «КоммерсантЪ» Владислава Соделя, которые снимали драку.

Содель отметил, что милиция не вмешивалась в инцидент, хотя журналисты неоднократно просили правоохранителей защитить их.

Кроме того, лидера движения «Спільна справа» Данилюка, Руслана Секелу и еще трех активистов 18 мая задержали на Софийской площади бойцы спецподразделения милиции «Беркут». Они также снесли палаточный городок, установленный активистами.

По подозрению в нападении задержали жителя Белой Церкви Вадима Титушко (прозвище - «Румын»). Он был в составе группы из 50 человек, которые устроили драку с «свободовцами» на Большой Житомирской. Шевченковский райсуд Киева выпустил Титушко под залог 22 тыс. 940 гривень.

В парламенте была роздана ВСК по расследованию этих событий.

В то же время, 19 июня журналистка «5 канала» Сницарчук, которую избили во время митингов в Киеве 18 мая, написала в Facebook, что сомневается в целесообразности посещения заседаний ВСК по расследованию инцидента.

"Из высказываний "регионалки", которая входит в Комитет по вопросам свободы слова и в ВСК по расследованию инцидента 18 мая, я поняла, что ей ментально ближе судимые люди, чем журналисты ("Румын" - условно судим, один из его приспешников - трижды судимый). Я ни в коем случае не претендую на ментальную близость с этой дамой. Но слушать "вживую" на заседаниях ВСК ее сентенции - у меня не хватает времени и вдохновения", - написала Сницарчук.

"Я не знаю, как поступить с посещениями ВСК. С одной стороны, за создание такой комиссии выступали неплохие люди. А с другой - ни одна ВСК в Раде, если я не ошибаюсь, не может похвастаться какими-то адекватными и действительно важными выводами. Наконец, большинство времени конкретно в этой ВСК однако посвящают вопросу БРДМ, которого я, к счастью, в тот день не видела, только потом - в видеозаписях. А то бы - уверена - мне бы приписали и этот броневичок. Почему уверена? Потому что ознакомлена с материалами дела. Среди 200 свидетельств милиционеров «под копирку» - нашелся один исключительный, который показал, что именно я ... расшатывала! .. БРДМ! и еще ... просила! ... милиционеров! .. побить! .. меня. Я еще не отошла от осознания, что могу одной левой разбрасывать несколько боксеров, а, оказывается, уже кто-то «видел» как «раскачиваю» боевую махину, приглашая милицию к бою», - возмущается Сницарчук.

"Участвовать в этом всем маразме и апогее бреда - нет никакого желания", - отметила журналистка.