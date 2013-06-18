Должностные лица Ощадбанка присвоили 2 миллиона гривен вкладчиков

Прокуратура Львовской области начала расследование по факту злоупотребления служебным положением работниками „Ощадбанка”, которые путем мошенничества завладели деньгами вкладчиков в сумме около 2 млн грн.

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора Львовской области Марьяна Гайовская.

Она сообщила, что органами прокуратуры Львовской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, злоупотребление служебным положением, превышение служебных полномочий, незаконные действия со средствами доступа к банковским счетам).

По теме: Инкассатор с другом украли деньги из банкомата

"Работники одного из филиалов АО «Ощадбанк» в течение 2011-2012 годов путем мошенничества и злоупотребления служебным положением завладели денежными средствами граждан. Вследствие этого со счетов последних исчезло около 2 млн грн.”, - сообщила Гайовская.