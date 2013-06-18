Инкассатор с другом украли деньги из банкомата

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, к правоохранителям обратилось руководство филиала одного из банков с заявлением о том, что из банкомата, расположенного в магазине, путем открытия кодового замка были похищены три кассеты с деньгами в сумме 97 тыс. грн.

Данное сообщение было внесено в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по признакам правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины (кража, соединенная с проникновением в жилище, иное помещение или хранилище).

В ходе оперативных мероприятий были установлены личности подозреваемых. Ими оказались два приятеля, которые проживали в одном доме - 25-летний парень работал инкассатором в данном банке, а его 18-летний ранее судимый подельник был безработным.

Как отметили в милиции, похищение денег происходило по простой схеме: подельник остался ждать на входе в магазин, а инкассатор прошел к аппарату, затем, пользуясь своим служебным положением, открыл кодовый замок и похитил три кассеты с деньгами.

«По дороге домой злоумышленники разобрали кассеты и переложили деньги в пакет. Однако похитители находились в состоянии сильного алкогольного опьянения, поэтому путь до дома они в буквальном смысле усыпали купюрами, растеряв часть похищенных денег», - говорится в сообщении.

На следующий день молодые люди отправились в Харьков к бабушке инкассатора, в доме которой, на чердаке, и спрятали деньги.

Правоохранители задержали злоумышленников, нашли и изъяли две пластиковые кассеты и 79 тыс. грн, которые были сданы в банк.

В настоящее время следственным отделом Пролетарского райотдела милиции ведется расследование. Фигурантам грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.