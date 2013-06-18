Тотальных и необоснованных проверок импортного топлива не будет, - Миндоходов

Об этом заявил высказал директор департамента таможенного дела Министерства доходов и сборов Александр Дороховский во время круглого стола.

«У нас есть списки поставщиков, в качестве топлива которых мы уверены. Если речь идет о прямой поставке с определенного иностранного НПЗ, то, по всей видимости, он не будет попадать в категорию тех, кого однозначно необходимо проверить. Но если операции идут через оффшоры, через третьи лица, то уж не обессудьте, но эта внешнеэкономическая операция является рисковой. И мы ее будем проверять всеми имеющимися способами. Не более того», - подчеркнул Дороховский.

Он также обратил внимание, поручение правительства Министерству доходов и сборов обеспечить контроль качества импортных нефтепродуктов является лишь одной из мер комплексной попытки государства решить соответствующую проблему.

«У нас есть лаборатории, мы это делали. Нужно это делать в большем количестве – будем это делать в большем количестве. У нас построена определенная система рисков, которая помогает определить, кто подпадает под более пристальный анализ, в т.ч. лабораторных исследований», - отметил директор департамента таможенного дела Миндоходов.