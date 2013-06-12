МВД: уголовное дело против главы «Энергоатома» открыто 5 лет назад

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам министра внутренних дел Виталий Захарченко.

"Ситуация очень простая - это события 2008 года. Ким, будучи руководителем, не имел права подписывать договоры свыше определенной суммы, но он подписал на сумму большую, чем ему было дано право. Соответственно, было обращение в правоохранительные органы, было открыто уголовное производство. Его неоднократно приглашали, чтобы допросить, но он не являлся. Прокурором надзирающим было вынесено постановление о его приводе в суд. Соответственно, милиция привела его в суд, суд принял решение отпустить его под залог и временно отстранить от исполнения обязанностей", - сказал Захарченко.

Он добавил, что следствие по делу будет завершено в предусмотренные законом сроки.

Как ранее сообщал УНИАН, исполняющий обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Ким был временно отстранен от занимаемой должности. Временно исполняющим обязанности был назначен первый вице-президент – технический директор Александр Шавлаков.

Министерство внутренних дел ранее заявляло, что руководитель «Энергоатома» Виссарион Ким подозревается в превышении служебных полномочий.

10 июня около 18.00 руководитель «Энергоатома» Виссарион Ким не был допущен на рабочее место группой неизвестных.

По теме: Уголовное дело против и. о. президента "Энергоатома" является попыткой давления - юрист

Исполнительный директор по правовому обеспечению НАЭК «Энергоатом» Геннадий Барабаш заявил, что отстранение исполняющего обязанности президента НАЭК «Энергоатом» Виссариона Кима не связано с конфликтом с компанией Westinghouse по поводу поврежденных сборок ядерного топлива. Барабаш также добавил, что предприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, готовит материалы для искового заявления к Westinghouse в связи с поврежденными четырьмя сборками ядерного топлива.

Ким был назначен исполняющим обязанности главы НАЭК 20 августа 2012 года.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.