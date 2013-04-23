Милиция занялась Минздравом - «слишком большое количество нарушений»

Об этом МВД сообщило в ответ на депутатское обращение народных депутатов от оппозиции, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

В частности в пресс-службе сообщили, что Соломенское районное управление МВД Украины в городе Киеве открыло уголовное производство по фактами неэффективного использования Минздравом средств госбюджета, выделенных в 2011-2012 годах на выполнение мероприятий по профилактике и лечению заболеваний туберкулезом, несоответствующего выполнения Минздравом Общегосударственной программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекций и лечения ВИЧ-инфекцированных и больных СПИДом.

В частности, МВД сообщило, что сведения относительно неправомерных действий служащих Минздрава были внесены в Единый реестр досудебных расследований, а в конце марта этого года начато досудебное расследование в уголовном производстве фактов неправомерных действий служащих Минздрава относительно неэффективного использования средств госбюджета. Так, служащим Минздрава инкриминируют ст.364 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление властью или служебным положением.

Кроме того, Соломенским районным управлением МВД Украины в городе Киеве было открыто уголовное производство по факту введения Минздравом в оборот медицинских иммунобиологических препаратов, которые не отвечают требованиям безопасности. В данном случае правоохранительные органы инкриминируют виновным в указанном правонарушении служащим Минздрава статью 227 УК Украины – преднамеренное введение в оборот на рынке Украины опасной продукции, а должностным лицам госпредприятий сферы здравоохранения статью 140 УК Украины – несоответствующее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.

«Более того, в связи со слишком большим количеством фактов нарушения Минздравом действующего законодательства Главное следственное управление МВД взяло на личный контроль ход досудебного расследования всех вышеуказанных дел и пообещало принять обоснованные процессуальные решения в разумные сроки», - отметил народный депутат от фракции «Батькивщина» Павел Петренко.

В пресс-службе напомнили, что 11 марта группа народных депутатов от оппозиционных фракций обратилась к Генеральному прокурору Украины, председателю СБУ, руководителю МВД, вице-премьер-министру, ответственному за сферу здравоохранения, с требованием провести безотлагательную проверку многочисленных фактов нарушения должностными лицами Минздрава требований действующего законодательства.

Соответствующие обращения направили председатель фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк, заместитель председателя фракции «Батькивщина» Андрей Иванчук, народные депутаты из фракции «Батькивщина» Павел Петренко, Максим Бурбак, Андрей Пышный, Юрий Вознюк, Геннадий Зубко, Андрей Головко, Татьяна Донец, Лилия Гриневич и Анатолий Дырив, от фракции ВО «Свобода» Олег Махницкий и фракции «УДАР» Роман Романюк.

В обращениях отмечается, что нарушения законодательства со стороны Минздрава привели к неэффективному использованию средств госбюджета, выделенных этому министерству в 2011-2012 годах на выполнение мероприятий по профилактике и лечению заболеваний туберкулезом и Общегосударственной программы обеспечения профилактики ВИЧ-инфекций и лечения ВИЧ-инфекцированных и больных СПИДом. Депутаты требовали привлечь всех виновных к ответственности.

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Как сообщал УНИАН, ранее народные депутаты из оппозиционных фракций внесли в Верховную Раду проект постановления о создании временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов нарушения законодательства при осуществлении государственных закупок, неэффективного использования государственных средств и злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц Министерства здравоохранения и госпредприятий сферы здравоохранения и фармацевтической отрасли.