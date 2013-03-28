УГКЦ будет праздновать 1025-летие Крещения Руси вместе со всеми

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции в Ровно глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук).

По его словам, основной лозунг, который в настоящее время нужно дать верянам и духовенству, – то, что в Украине все четыре конфессии вышли из лона одной христианской церкви, поэтому юбилей нужно праздновать вместе.

«Все мы входим в оргкомитет при Президенте Украины для празднования этого юбилея, и поэтому мы вместе с властью ищем такие формы празднования, чтобы могли присутствовать и себя свободно чувствовать все прежде всего традиционные церкви в Украине. Что касается самой программы празднования, то в первую очередь мы будем принимать участие в традиционных государственных мероприятиях. Мы активно уже к ним приобщаемся. И наша идея состоит в том, чтобы это празднование не ограничилось только одним официальным актом в Киеве, а чтобы во всех регионах Украины и за рубежом во всех наших епархиях вместе с нашими дипломатическими представительствами мы хотим праздновать этот юбилей», - отметил владыка Святослав.

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По словам главы УГКЦ, греко-католики всегда отмечали Крещение Руси-Украины в августе, в начале Успенского поста, на Праздник Мучеников Маковейских, ведь в этот период отмечали свято Крещения наши предки. Поэтому и основное церковное мероприятие, в частности, освящение вновь построенного киевского храма УГКЦ пришлось как раз на 18 августа.