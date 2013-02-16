Патриарший собор УГКЦ будет освящен к 1025-летию Крещения Руси-Украины

02:14, 16 февраля 2013
Политика
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Согласно решению Постоянного Синода Епископов УГКЦ, который проходит в Княжичах возле Киева, 18 августа 2013 года, к празднованию 1025-летия Крещения Руси-Украины будет освящен Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве.

Патриарший собор Воскресения Христова в Киеве

Об этом сообщает сайт УГКЦ.

Как пояснил глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук), освящение собора еще не означает завершения его строительства. 

«Чтобы можно было освятить собор, согласно предписаниям Церкви, нужно построить в нем неподвижный жертвенник, - пояснил предстоятель УГКЦ. - Поэтому освящение храма заключается, прежде всего, в освящении жертвенника, престола».

По словам Блаженнейшего Святослава, время освящения будет символическим. «В Киев прибудут паломники со всего мира, чтобы отпраздновать Крещение Руси-Украины. По этому случаю в Киеве будет проходить Синод Епископов УГКЦ и здесь будут наши владыки со всего мира. Кроме того, мы ожидаем многочисленных гостей из Восточных католических церквей Европы и глав Епископских конференций Латинских церквей из разных стран», - пояснил глава УГКЦ.

Обряду освящения будет предшествовать всенощная служба для молодежи.

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