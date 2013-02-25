СМИ: Отказ повышать цены на газ усложнит переговоры Украины с МВФ

Президент Виктор Янукович заявил, что цены на газ не будут повышаться. "Вы можете быть уверенными, что мы цену ни для населения, ни для промышленности повышать не будем",— заявил он во время телепроекта "Диалог со страной" в пятницу.

Глава государства пообещал, что энергоносители для страны подешевеют после создания с Россией консорциума на базе украинской газотранспортной системы, сообщает Коммерсант.

Заявление президента усложнит переговоры Украины с МВФ, уверены эксперты. Повышение тарифов на газ для населения было ключевым требованием валютного фонда, отказываться от которого в МВФ не намерены. В ходе последнего визита миссии фонда в феврале в правительстве говорили, что готовы на определенные уступки, в частности, на повышение тарифов для наиболее обеспеченных слоев населения.

"Такое заявление президента не останется незамеченным в МВФ",— уверен директор экономических программ Центра им. Разумкова Василий Юрчишин. Следующий визит миссии МВФ в Киев запланирован на первую половину марта.

Переход к экономически обоснованным ценам на энергоносители и отказ от перекрестного субсидирования были в числе главных условий президентской программы реформ, напоминает источник в Минэнерго.

"Отказаться от повышения цен невозможно — даже если цена газа для Украины будет снижена до $280 за тысячу кубометров, объем дотаций для теплокоммунэнерго составит порядка $1,1 млрд",— говорит собеседник в министерстве.

Он отмечает, что повышение цен на газ, на котором настаивали международные финансовые организации, то есть на 30%, не сможет компенсировать разницу между закупочной ценой газа и стоимостью его продажи даже при условии, что Россия понизит цены на газ для Украины. "Поэтому повышать цены на газ для ТКЭ рано или поздно придется, причем на сумму даже большую, чем сейчас настаивают в МВФ",— говорит источник в Минэнерго.