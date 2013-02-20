Главное за день: обзор топ-новостей

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ГАИ взялась за ямы на дорогах

Сложные погодные условия, которые держались в Украине практически в течение всего осенне-зимнего периода привели к значительному ухудшению состояния автодорог страны.

Трое украинцев попали в плен к нигерийским пиратам

Россиянина, трех украинцев и двух граждан Индии захватили пираты, которые атаковали судно Armada Tuah у побережья Нигерии. На данный момент моряков уже освободили из плена.

Оппозиция продолжает блокировать ВР

Заседание ВР сегодня не открылось, оппозиция продолжает блокировать трибуну.

Киреев пошел на повышение

Судью Родиона Киреева, который приговорил к 7 годам заключения Юлию Тимошенко, назначено исполняющим обязанности заместителя председателя Печерского суда.

Кузьмин: У нас достаточно доказательств причастности Кучмы к убийству Гонгадзе

Заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин утверждает, что проводится новое расследование относительно заказчиков убийства Георгия Гонгадзе. Защита Кучмы пока не комментирует слов Кузьмина.

Под окнами Азарова одновременно «сломались» 30 автомобилей (фото)

Возле Кабмина автомобилисты провели акцию против плохого состояния дорог.

Кузьмин обещает заставить Ющенко сдать кровь

У Виктора Ющенко отберут кровь для анализов на содержание диоксина, как только будет выписана процедура.

Оппозиция замахнулась на Высший административный суд Украины

Представители оппозиции зарегистрировали в Верховной Раде проект закона о ликвидации Высшего административного суда Украины (ВАСУ).

ГПУ: Тимошенко и Лазаренко рассчитались с киллером, боясь расправы

Тимошенко и Лазаренко полностью оплатили убийство Щербаня после угроз киллера, заявили в Генпрокуратуре.

ДПТС: Тимошенко хочет, чтобы ее занесли в суд на носилках

Государственная пенитенциарная служба Украины заявляет о готовности доставить экс-премьер-министра Юлию Тимошенко для участия в судебном заседании в Киеве при «реальном желании самой осужденной быть этапированной».

Депутаты не смогли договориться о разблокировании Рады

Сегодня вечером не достигнуты договоренности между фракциями оппозиции и большинства относительно разблокирования работы Верховной Рады.