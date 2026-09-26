Google, Samsung или OnePlus: какие умные часы на Android выбрать в 2026 году

Эксперты портала TechRadar отобрали 5 лучших моделей по результатам тестирования.

Смарт-часы на базе Android давно перестали быть просто аксессуаром для просмотра времени. Современные модели умеют отслеживать тренировки, контролировать показатели здоровья и сна, показывать уведомления, воспроизводить музыку и даже принимать звонки без необходимости доставать смартфон. Главная проблема – понять, какая модель действительно оправдывает свою цену.

Эксперты TechRadar протестировали актуальные модели Google, Samsung, OnePlus и других брендов, оценив их производительность, автономность, удобство, функции здоровья и спорта, а также набор ИИ-возможностей. В обновленном рейтинге представлены пять моделей для разных сценариев использования и бюджетов.

Google Pixel Watch 5 – лучший вариант для большинства

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Часы работают на Wear OS 7, совместимы со смартфонами на Android 11 и новее и оснащены 32 ГБ встроенной памяти. Доступны версии с корпусом 41 и 45 мм, а AMOLED LTPO-дисплей достигает яркости 3000 нит. Заявленное время работы – до 40 часов с включенным Always-On Display.

Одним из главных преимуществ модели стал высокоточный GPS. Во время тестов часы хорошо отслеживали маршрут даже на участках, где спутниковая навигация работает нестабильно. Также часы предлагают большой набор функций для контроля здоровья, тренировок и сна. Среди новых фишек – определение экстренных проблем с дыханием и отслеживание тенденций, связанных с инсулинорезистентностью.

К недостаткам отнесли частую подзарядку, некорректную работу ассистента Gemini и тот факт, что часть расширенных функций Google Health доступна только по подписке.

Samsung Galaxy Watch 7 – лучшее соотношение цены и характеристик

Samsung Galaxy Watch 7 занимает второе место и позиционируется как более доступная альтернатива флагманским моделям Galaxy Watch. Часы работают на базе Wear OS, поддерживают Android 10 и новее, оснащены 1,3-дюймовым Super AMOLED-дисплеем и 16 ГБ встроенной памяти. Производительность обеспечивает чип Exynos, а заявленная автономность достигает 40 часов.

Часы хвалят за тонкий круглый корпус, удобную систему замены ремешка и качественное отслеживание состояния организма и физической активности с помощью датчика BioActive Sensor. Среди недостатков – посредственная автономность, кроме того, часть функций Samsung доступна только при использовании смартфона Galaxy.

OnePlus Watch 3 – для тех, кто не любит часто заряжать часы

OnePlus Watch 3 выделяется прежде всего своей автономностью. По данным TechRadar, это одна из самых выносливых моделей на Wear OS – заявленное время работы достигает 120 часов.

У OnePlus Watch 3 установлен крупный LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 466 × 466 пикселей. Экспертам также понравились вращающаяся заводная головка и классический дизайн. Для здоровья предусмотрены ЭКГ, 60-секундная проверка состояния сердца и двухчастотный GPS.

При этом часы довольно крупные и тяжелые, не имеют LTE, а во время тестов были замечены некоторые неточности при отслеживании плавания и интерпретации данных сна.

Samsung Galaxy Watch 8 – лучшие смарт-часы Samsung

Galaxy Watch 8 ориентированы прежде всего на владельцев смартфонов Samsung. Часы работают на Wear OS 6 с интерфейсом One UI Watch 8, получили 3-нм чип Exynos W1000 и 32 ГБ памяти. В зависимости от версии используется 1,3- или 1,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей с яркостью до 3000 нит.

Одним из главных изменений стал обновленный корпус – часы стали на 11% тоньше предшественника, также появился интерактивный виджет Now Bar. Компактная модель получила расширенные функции мониторинга здоровья, включая отслеживание сна, анализ состава тела, измерение пульса и новый индекс антиоксидантов

Главным минусом остается автономность: при интенсивном использовании часы работают примерно сутки, а зарядка занимает больше времени, чем хотелось бы.

Samsung Galaxy Watch Ultra 2 – для спорта и экстремальных условий

Замыкает пятерку Samsung Galaxy Watch Ultra 2 – наиболее защищенная модель в подборке. Часы получили 1,5-дюймовый Super AMOLED-дисплей, 64 ГБ памяти, поддержку LTE и аккумулятор емкостью 800 мАч. При включенном постоянно активном экране автономность в тестах составила около 60 часов.

Такой аксессуар подойдет бегунам, туристам, любителям активного отдыха и всем владельцам смартфонов Samsung. Часы поддерживают ЭКГ, измерение пульса, мониторинг сна и анализ состава тела, а защита WR100 позволяет выдерживать погружения на глубину до 100 метров в течение 10 минут.

При этом во время тестирования специалисты заметили небольшую нестабильность измерения пульса в начале некоторых тренировок, а ощутимая масса устройства (61 г) может вызвать некоторый дискомфорт при ношении.

Ранее эксперты назвали лучшие бюджетные смарт-часы 2026 года. Главными рекомендациями оказались модели от Huawei, CMF и Amazfit.

В прошлом году на рынке появился первый Android-смартфон, полноценно работающий с Apple Watch. Хотя для использования часов их все равно нужно сначала настроить через iPhone.

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