Депутаты не смогли договориться о разблокировании Рады

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Он отметил, что никаких результатов не достигнуто, а фракция Партии регионов «отказалась от всех предыдущих договоренностей».

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 5 февраля блокируют трибуну и президиум парламента, требуя обеспечить персональное голосование депутатов.

Председатели оппозиционных фракций «Батькивщина», «Свобода» и «УДАР» Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко 19 февраля сообщили, что руководители фракций договорились о разработке изменений в регламент ВР относительно личного голосования депутатов.

В частности, требованием оппозиции является принятие соответствующих изменений в Закон «О регламенте Верховной Рады Украины», которые сделают невозможным нарушение принципа личного голосования. В их числе: двойная регистрация народных депутатов (личная – письменная и электронная); блокирование карточек депутатов, которые не зарегистрировались в сессионном зале; наказание нарушителей принципа персонального голосования путем запрета принимать участие в заседаниях Верховной Рады Украины; обязательное переголосование решений, принятых с нарушением принципа личного голосования.