Депутаты не смогли договориться о разблокировании Рады

19:38, 20 февраля 2013
Политика
3725

Сегодня вечером не достигнуты договоренности между фракциями оппозиции и большинства относительно разблокирования работы Верховной Рады.

Верховная Рада остается заблокированной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

Он отметил, что никаких результатов не достигнуто, а фракция Партии регионов «отказалась от всех предыдущих договоренностей».

Как сообщал УНИАН, оппозиционные депутаты с 5 февраля блокируют трибуну и президиум парламента, требуя обеспечить персональное голосование депутатов.

Председатели оппозиционных фракций «Батькивщина», «Свобода» и «УДАР» Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко 19 февраля сообщили, что руководители фракций договорились о разработке изменений в регламент ВР относительно личного голосования депутатов.

В частности, требованием оппозиции является принятие соответствующих изменений в Закон «О регламенте Верховной Рады Украины», которые сделают невозможным нарушение принципа личного голосования. В их числе: двойная регистрация народных депутатов (личная – письменная и электронная); блокирование карточек депутатов, которые не зарегистрировались в сессионном зале; наказание нарушителей принципа персонального голосования путем запрета принимать участие в заседаниях Верховной Рады Украины; обязательное переголосование решений, принятых с нарушением принципа личного голосования.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter