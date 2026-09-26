Туристическую мекку Азии объявили зоной стихийного бедствия из-за наводнений

В городе уже более 24 часов подряд идут дожди.

В субботу столица Таиланда Бангкок была объявлена зоной стихийного бедствия из-за масштабных наводнений, согласно распоряжению губернатора города, сообщает Reuters.

В результате обильных наводнений некоторые дороги Бангкока оказались под водой. В городе уже более 48 часов непрерывно идут дожди, поэтому количество осадков в некоторых районах столицы Таиланда превысило 300 мм. При этом метеорологическая служба прогнозирует дальнейшие грозы и сильные и очень сильные дожди над городом в течение выходных.

"Ситуация представляет угрозу для жизни людей, а также может нанести ущерб государственной и частной собственности", – заявил губернатор Бангкока Чадчарт Ситтипунт.

Видео дня

Правительство обратилось с экстренным предупреждением к жителям, проживающим вблизи каналов, перенести свои вещи на более высокие места.

В социальных сетях распространяются видео, на которых видны автомобили, затопленные водой, и службы экстренной помощи, оказывающие помощь пострадавшим. Администрация города Бангкока сообщила, что открыла приют для эвакуированных.

Чем Бангкок привлекает туристов

Лучшим городом мира для ночной жизни в 2026 году назвали именно Бангкок. Столица Таиланда возглавила рейтинг, составленный журналом Time Out по результатам опроса более 24 тысяч жителей в 150 городах мира.

Респонденты ответили, в частности, насколько доступны по цене вечерние развлечения, а также ощущается ли город после наступления темноты оживленным, разнообразным и безопасным. Целых 73% жителей Бангкока назвали ночную жизнь своего города хорошей или замечательной.

Отдельно отмечают и разнообразие ночной жизни в Бангкоке – от баров на крышах небоскребов до небольших атмосферных заведений.

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