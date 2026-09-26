Во Франции разгорелся скандал из-за украинских ударов по Москве, – Le Monde

Левый кандидат в президенты Франции раскритиковал удары по России и нарвался на ответную критику.

Лидер французской леворадикальной партии "Непокоренная Франция" (LFI) Жан-Люк Меланшон, баллотирующийся на президентских выборах 2027 года, подвергся критике после заявлений о войне России против Украины. Об этом пишет французское издание Le Monde.

23 сентября во время предвыборной пресс-конференции Меланшон заявил, что усиление "угрозы со стороны России" может быть связано с украинскими ударами вглубь российской территории. При этом политик подчеркнул, что не оправдывает Россию и не пытается избегать противостояния с ней.

Эти слова вызвали резкую реакцию французских политиков, в частности представителей левого лагеря. Кандидат от "зеленых" Марин Тонделье заявила, что Украина – это демократическое государство, подвергшееся нападению еще в 2014 году, а отождествление агрессора и жертвы неприемлемо. Центристский кандидат Рафаэль Глюксман также подчеркнул: "Мир – это не покорность тирану, который развязывает войны".

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Автор материала отмечает, что позиция Меланшона фактически ставит его в один ряд с кандидатами, чьи заявления о войне наиболее близки к риторике Кремля. Рядом с ним в этом контексте оказался кандидат от Коммунистической партии Фабьен Руссель. В то же время даже ультраправая Марин Ле Пен недавно выступила с жесткой критикой Москвы, обвинив Кремль в эскалации.

24 сентября во время дебатов Меланшон попытался смягчить негативный эффект от своих предыдущих слов. Он заявил, что намеренно спровоцировал реакцию собеседников, чтобы привлечь внимание к этой теме. В то же время политик не отказался от своей позиции, хотя и выразил поддержку выводу российских войск с территории Украины.

Меланшон также предложил поэтапную стратегию деэскалации, предусматривающую запрет на удары с большого расстояния.

"Нельзя заставить россиян потерять лицо, но нельзя заставить и украинцев потерять лицо", – заявил он.

Как пишет Le Monde, таким образом политик фактически вновь поставил Россию и Украину в одинаковое положение в контексте необходимости избегать дальнейшей эскалации.

25 сентября представителям LFI пришлось публично объяснять позицию своего лидера. Депутат Клеманс Гетте напомнила, что партия с самого начала осуждала российскую агрессию, но в то же время считает удары по Москве неспособствующими деэскалации.

Le Monde отмечает, что эта ситуация ставит вопрос о том, какой была бы политика Меланшона в отношении Украины в случае его прихода к власти по итогам президентских выборов в следующем году. 6 сентября глава фракции LFI в Национальном собрании Франции Матильда Пано заявила, что партия будет продолжать оказывать помощь украинцам до окончания российской агрессии. Однако в ноябре 2022 года депутаты партии воздержались при голосовании за резолюцию в поддержку Украины. В марте 2024 года LFI выступила против соглашения о безопасности с Украиной.

Выборы во Франции

Как писал УНИАН, в мае следующего года Франция будет выбирать нового президента после двух сроков Эммануэля Макрона. Согласно опросам, пока лидером электоральных рейтингов является правая популистка Марин Ле Пен.

В начале сентября она заявила о намерении прекратить военную помощь Киеву после прихода к власти, тогда как второй по рейтингам кандидат Эдуар Филипп резко раскритиковал ее позицию, назвав это угрозой для европейской безопасности.

Впоследствии Ле Пен заявила, что Россия не имеет права диктовать французскую политику. Она подчеркнула, что никакие провокации или дестабилизирующие действия не изменят позицию Франции в отношении войны в Украине. Кроме того, она осудила решение Москвы конфисковать активы европейских компаний в России, назвав это враждебным актом.

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