Ни один из союзников не выделит Украине деньги на зарплаты военным, – экономист

Эксперт предлагает провести ревизию военных расходов.

В текущем году Украина не получит от западных партнеров дополнительного финансирования на повышение зарплат военнослужащим, а перспективы на следующий год сомнительны, сообщил в эфире "Новости.live" экономист, советник президента в 2019–2024 годах Олег Устенко.

"Ты не можешь найти средства извне. Это просто точка. Все эти обещания, дополнительное финансирование из какого-то другого источника в краткосрочной перспективе в принципе не сработают, а на следующий год – большой вопрос, сработают ли они. Остаются внутренние резервы", – говорит Устенко.

Экономист считает, что даже при условии перехода внутренних резервов Украины на военные нужды их не хватит для повышения зарплат военнослужащим.

Видео дня

"Всегда остается возможность того, что часть средств, которые мы собираем в виде налогов и сборов – около 135 млрд долларов планируют собрать в следующем году – из них примерно 105 млрд идет именно на военные нужды. Есть возможность забрать деньги из невоенного сектора, перенаправляя их в военный. Это очень болезненно, и тогда придется признать, что мы переходим к полностью военной экономике. И все равно этих средств не хватит", – предполагает Устенко.

Дефицит бюджета в Украине – последние новости

Из-за бюджетных ограничений правительство было вынуждено перенести на конец года финансирование подготовки энергетической системы к зимнему периоду на сумму 39 млрд грн, запланированное к освоению в сентябре.

В то же время много вопросов у аналитиков вызывает и проект нового бюджета на 2027 год. Экономист Олег Пендзин обращает внимание на резкое увеличение социальных расходов в будущей смете и отмечает, что непонятно, откуда на них планируют брать деньги.

Вас также могут заинтересовать новости: